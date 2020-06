દિવ્ય ભાસ્કર Jun 17, 2020, 04:20 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારત અને ચીનના સૌનિકોની વચ્ચે લદ્દાખની ગાલવન ઘાટીમાં થયેલી અથડમણના 36 કલાક બાદ સરકારે નિવેદન આપ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું- જવાનોનું બલિદાન વ્યર્થ જશે નહિ. દેશની સુરક્ષા કરવાથી આપણને કોઈ પણ રોકી શકશે નહિ. આ બાબતે કોઈને પણ થોડો પણ ભ્રમ કે શંકા થવી ન જોઈએ.

વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું કે ભારત શાંતિ ઈચ્છે છે પરંતુ ભારતને ભડકાવવા પર તે યોગ્ય જવાબ આપવા સક્ષમ છે. આપણા શહીદ જવાનો બાબતે દેશને એ બાબતનો ગર્વ થશે કે તેઓ મારતા-મારતા મર્યા છે. મારી તમામ મુખ્યમંત્રીઓને વિનંતી છે કે આપણે બધા ઉભા થઈને બે મિનિટ મોન રાખીને આ વીર સપૂતોને પહેલા શ્રદ્ધાંજલિ આપીશું. પછી મીટિંગને આગળ વધારીશું.

વડાપ્રધાને 19 જૂને ઓલ પાર્ટી મિટિંગ બોલાવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 19 જૂને આ મુદ્દા પર ઓલ પાર્ટી બેઠક બોલાવી છે. રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે બુધવારે કહ્યું કે ગલવાનમાં સૈનિકોને ગુમાવ્યા તે ખૂબ જ હેરાન કરનાર અને દુ:ખદ છે. આપણા સૈનિકોએ સાહસ અને વીરતાનું પ્રદર્શન કર્યું અને ભારતીય સેનાની સર્વોચ્ચ પરંપરાને નિભાવતા પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું. રાષ્ટ્ર તેમની વીરતા અને બલિદાનને ક્યારેય ભૂલશે નહિ.

In order to discuss the situation in the India-China border areas, Prime Minister @narendramodi has called for an all-party meeting at 5 PM on 19th June. Presidents of various political parties would take part in this virtual meeting.