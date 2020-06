દિવ્ય ભાસ્કર Jun 19, 2020, 02:32 PM IST

નવી દિલ્હી. ચીન સાથે ચાલી રહેલા તણાવ અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સાંજે 5 વાગ્યે ઓલ પાર્ટી મીટિંગ આયોજિત કરી છે. આ બેઠકમાં 20 મુખ્ય પાર્ટીના નેતા સામેલ થશે. કોંગ્રેસ તરફથી સોનિયા ગાંધી અને TMC તરફથી મમતા બેનર્જી સામેલ થાય તેવી સંભાવના છે. આમ આદમી પાર્ટી અને RJDનો દાવો છે કે તેમને આમંત્રણ મળ્યું નથી.

ચાર માપદંડના આધારે પાર્ટીઓને આમંત્રણ

ન્યૂઝ એજન્સી ANIના સૂત્રો અુસાર 4 ક્રાઇટેરિયાના આધારે ઓલ પાર્ટી મીટિંગ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. પહેલો- દરેક નેશનલ પાર્ટી. બીજો- જે પાર્ટીઓના લોકસભામાં 5 સાંસદ છે. ત્રીજો- નોર્થ ઇસ્ટની મુખ્ય પાર્ટીઓ. ચોથો- જે પાર્ટીના નેતા કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં સામેલ છે. તેના આધારે 20 પાર્ટી આજની મીટિંગમાં સામેલ થશે.



RJD નેતા તેજસ્વી યાદવે ટ્વિટ કરીને પૂછ્યું કે પાર્ટીના 5 સાંસદ હોવા છતા તેમની પાર્ટીને શા માટે આમંત્રણ આપ્યું નથી? ક્રાઇટેરિયા શું છે ?

Rashtriya Janata Dal is the largest party in Bihar & it has 5 MPs in the Parliament but we have not been invited to today's all-party meeting on #IndiaChinaFaceOff. We want Rajnath Singh ji to clarify as to why RJD hasn't been invited: Bihar Leader of Opposition Tejashwi Yadav pic.twitter.com/1HN8rby3T3