દિવ્ય ભાસ્કર Jul 23, 2020, 05:57 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારતમાં કોરોના સંક્રમણની ગતિ લગાતાર વધી રહી છે. ટેસ્ટિંગની કમી પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે. આ પરિસ્થિતિમાં ભારતની મદદ માટે ઇઝારાયેલ સામે આવ્યું છે. ભારત અને ઇઝરાયેલની ટીમ રેપિડ ટેસ્ટ કિટ પર કામ કરી રહી છે. આ ટેસ્ટ કિટની મદદથી 30 સેકન્ડમાં રિઝલ્ટ મળી જાય તેવા પ્રયાસો ચાલુ છે. તેના માટે એક સ્પેશ્યલ ફ્લાઇટમાં ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ અને વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ તેલઅવીવથી દિલ્હી આવશે. તેઓ ભારતમાં DRDO અને મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક કે. વિજય રાઘવન સાથે મળીને રેપિડ ટેસ્ટ વિકસિત કરવામાં કામગીરી કરશે. નવી દિલ્હીમા ઇઝરાયેલની એમ્બેસી દ્વારા આ માહિતી જાહેર કરવામા આવી હતી.

A special planned flight from Tel Aviv to New Delhi is set to carry a high ranking Ministry of Defence, R&D team which has been working with India’s chief scientist

K. Vijay Raghavan and DRDO to develop rapid testing for #COVID_19 in under 30 seconds: Embassy of Israel in India https://t.co/MqRiri3FTl