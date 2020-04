દિવ્ય ભાસ્કર Apr 08, 2020, 08:57 PM IST

નવી દિલ્હી. કોરોના વાઈરસને લીધે આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા દેશના નાગરિકો અને કારોબારીઓને રાહત આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય હેઠળ તમામ સંસ્થાઓ તથા લોકોના રૂપિયા 5 લાખ સુધીના ઈન્કમ ટેક્સ રિફન્ડ તાત્કાલિક છૂટા કરવા કહેવામાં આવ્યુ છે. આ નિર્ણયથી આશરે 14 લાખ કરદાતાને સીધો લાભ મળશે.

આ ઉપરાંત GST તથા કસ્ટમ વિભાગમાં પડતર તમામ રિફંડ પણ જારી કરવામાં આવશે. તેનાથી આશરે 1 લાખ કારોબારીઓને લાભ મળશે. નાણાં મંત્રાલયના જણાવ્યા પ્રમાણે તાત્કાલિક રિફંડ આપવાની પ્રક્રિયામાં આશરે 18 હજાર કરોડ રૂપિયા કરદાતાને પરત મળશે.

In context of COVID-19 situation & to grant immediate relief to taxpayers, GOI has decided to issue all pending income-tax refunds upto Rs.5 lakh & GST/Custom refunds with immediate effect.@nsitharaman @nsitharamanoffc @Anurag_Office @FinMinIndia @PIB_India @cbic_india #StaySafe pic.twitter.com/sF0cU8WyA1