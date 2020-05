દિવ્ય ભાસ્કર May 10, 2020, 10:49 AM IST

નવી દિલ્હી. લોકડાઉન પૂરું થયા બાદ ઉદ્યોગ શરૂ કરવાને લઈ સરકારે રવિવારે નવી ગાઈડલાઈન જારી કરી છે. ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈ પણ યુનિટમાં કામ શરૂ થયાના પહેલા સપ્તાહને ટ્રાયલ અથવા ટેસ્ટ રન માનવામાં આવે. કારખાનામાં સુરક્ષા ઉપાયોને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે. કોઈ પણ સ્વરૂપમાં વધારે ઉત્પાદન લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરવામાં ન આવે.

Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines for restarting manufacturing industries after lockdown. "While restarting the unit, consider the first week as the trial or test run period; ensure all safety & protocols, & don't try to achieve high production targets", says MHA. pic.twitter.com/WC1l55LkVx