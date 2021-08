પરમાણુ હુમલાની 20 તસવીરો:પહેલા પરમાણુ બોમ્બનો વિસ્ફોટ હિરોશિમામાં નહીં પણ ન્યૂ મેક્સિકોમાં થયેલો ; હિરોશિમા ડે નિમિતે જુઓ એટમ બોમ્બે સર્જેલા વિનાશની કહાની

Gujarati News

આ 12 એપ્રિલ 1945ની છે. યુરોપમાં બીજુ વિશ્વ યુદ્ધ જર્મનીની રાજધાની બર્લિનની આસપાસ સમાપ્ત થઈ ગયું ગતું, પરંતુ એશિયામાં જાપાન સંપૂર્ણ શક્તિથી યુદ્ધને આગળ વધારી રહ્યું હતું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ફ્રેન્કલિન ડી રુઝવેલ્ટનું બ્રેન હેમરેજથી મૃત્યુ થયું હતું. આ સંજોગોમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ હૈરી એસ ટૂમેનને રાષ્ટ્રપતિ બનાવવામાં આવ્યા. યુદ્ધમંત્રી હેનરી એલ સ્ટિમસે નવા રાષ્ટ્રપતિને સૌથી પહેલા અમેરિકાના પરમાણુ બોમ્બ પ્રોગ્રામ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી.

મૈનહટન પ્રોજેક્ટ નામનો આ એ જ પ્રોગ્રામ હતો, જે અંતર્ગત તૈયાર કરવામાં આવેલા પરમાણુ બોમ્બને ત્રણ મહિના પછી જાપાનના બે શહેરો પર ફેંકવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ બોમ્બ 6 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ હિરોશિમા પર અને બીજો 9 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ નાગાસાકી પર ફેંકવામાં આવ્યો હતો. જોકે શું તમને એ વાતની માહિતી છે કે વિશ્વમાં પ્રથમ પરમાણુ બોમ્બ હિરોશિમા પર નહિ પરંતુ અમેરિકાના રાજ્ય ન્યુ મેક્સિકોના અલામોગોર્ડો પર ફેંકવામાં આવ્યો હતો. તે 16 જુલાઈ 1945ના રોજ કરાયેલું વિશ્વનું પ્રથમ પરમાણુ બોમ્બ પરિક્ષણ હતું.

તો ચાલો માનવીએ બનાવેલા સૌથી ઘાતક હથિયારને તૈયાર કરવાથી લઈ તેના ઉપયોગ કરવા સુધીની સફર દર્શાવતી 20 તસ્વીરોમાં જોઈએ...

2 ડિસેમ્બર 1942: યુરેનિયમ કે પ્લુટોનિયમ જેવા ઈંધણમાં ચેન રિએક્શન કરાવીને એટમ બોમ્બને જબરજસ્ત ઉર્જા મળે છે. આ એક જટિલ પ્રક્રિયા છે. અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિક પ્રથમ વખત શિકાગોમાં ચેન રિએક્શન કરાવવામાં સફળ થયા. સોર્સઃ National Archives and Records Administration

1944ઃ રિએક્ટની મદદથી વૈજ્ઞાનિકોએ નિયંત્રિત માહોલમાં યુરેનિયમમાં ચેન રિએક્શન કરાવીને ભારે માત્રામાં ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવાનું શીખ્યા. તે આગળ જતા પરમાણુ બોમ્બનો આધાર બન્યો સોર્સઃ U.S.Department Of Energy

16 જુલાઈ 1945ઃ પ્રોજેક્ટ મેનહેટન હેઠળ પરમાણુ વૈજ્ઞાનિકોએ અમેરિકાના ન્યુ મેક્સિકોના વેરાન અલામોગોર્ડો વિસ્તારમાં પ્રથમ પરમાણુ બોમ્બનું પ્રથમ સફળ પરિક્ષણ કર્યું. સંદર્ભઃ Jack Aeby/Los Alamos National Laboratory

જુલાઈ 1945ઃ ન્યુ મેક્સિકોના અલામોગોર્ડોમાં ટ્રિનિટી પરીક્ષણ સ્થળ પર પ્રથમ પરમાણુ બોમ્બ પરીક્ષણ પછી એક લોખંડના ઓગળેલા ટાવરને જોતા વૈજ્ઞાનિક અને આર્મી ઓફિસર. સોર્સઃ Los Alamos National Laboratory, New Mexico

જુલાઈ 1945ઃ ન્યુ મેક્સિકોના અલામોગોર્ડોમાં ટ્રિનિટી પરમાણુ પરીક્ષણથી તાપમાન એટલુ વધી ગયું કે રણમાંની રેતી અને સિલિકોન પીગળીને કાચ જેવા થઈ ગયા. સોર્સઃ Steve Shoup

30 જુલાઈ 1945ઃ અમેરિકાની નેવીના USS ઈન્ડિયાનાપોલિસે હિરોશીમા પર ફેંકવામાં આવેલા પ્રથમ પરમાણુ બોમ્બના તમામ હિસ્સા અને યુરેનિયમને સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી ટિનિયાન દ્વીપ સુધી પહોંચાડ્યા હતા. સંદર્ભઃ U.S. Naval Historical Center

6 ઓગસ્ટ 1945ઃ અનોલા ગે નામના આ B-29 ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટે પ્રથમ પરમાણુ બોમ્બ જાપાનના હિરોશિમા શહેર પર ફેંક્યો હતો. સંદર્ભ: US Air Force Historical Research Agency

6 ઓગસ્ટ 1945ઃ એનોલા ગે B-29 બોમ્બવર્ષકની કોકપિટમાં બેઠેલા કર્નલ પોલ ડબલ્યુ ટિબ્બેટ્સ પરમાણુ બોમ્બ ફેંકવાના ખૂબ જ ગોપનીય મિશન પર જતા પહેલા જોશમાં હતો. સંદર્ભઃ U.S. Air Force

6 ઓગસ્ટ 1945ઃ અમેરિકાના B-29થી બોમ્બ ફેંકવાની 45 સેકન્ડ પછી એવો ભયાનક વિસ્ફોટ થયો કે ક્ષણભરમાં જ ત્રીજા ભાગનું હિરોશિમા ભડકે બળ્યું. ધૂળની એક વિશાળ ડમરી 20 હજાર ફુટની ઉંચાઈ સુધી જોવા મળ્યો. સંદર્ભઃ U.S. Air Force

ઓગસ્ટ 1945ઃ હિરોશિમાના આકાશમાં 1800 ફુટની ઉંચાઈ પર પરમાણુ બ્લાસ્ટથી બે તૃતીયાંશ શહેર કાટમાળમાં બદલાઈ ગયું. મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ફેક્ટરી, સૈનિક અડ્ડો બધુ ધરાશાયી થઈ ગયું. સોર્સઃ U.S. Army

ઓગસ્ટ 1945: પરમાણુ બોમ્બના હુમલાથી હિરોશિમામાં જાપાની સેનાના અડ્ડા અને ફેક્ટરીઓ નાશ પામી હતી. અનેક દિવસો સુધી ત્યાં ફક્ત મૃતદેહો રઝળતા હતા. આ ઉપરાંત સળગી ગયેલા વૃક્ષો પણ દેખાતા હતા. તબાહીની આ તસવીરોમાં દૂરના અંતરે હિરોશિમાનો પ્રિફેક્ચરલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન હોલ દેખાય છે. અમેરિકાએ હિરોશિમાને સૈન્ય અડ્ડાને લીધે પસંદ કરવા ઉપરાંત તે આ મધ્યમ કદના શહેર પર પરમાણુ શક્તિનું આંકલન કરવા પણ ઈચ્છતુ હતું,જેથી જાપાન જલ્દીથી શસ્ત્રો હેઠા મુકી શકે. સંદર્ભઃ National Archives, Washington

17 નવેમ્બર 1945: પરમાણુ હુમલાથી તબાહ થયેલુ હિરોશિમા થોડા દિવસ બાદ ફરી ઉભુ થવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યું. કેટલાક પોતાના અવશેષ શોધી રહ્યા હતા તો કેટલાક તેમનું જીવન પૂર્વવત કરતા દેખાતા હતા. આ તસવીર પરમાણુ હુમલો થયો તેના લગભગ ત્રણ મહિના બાદની છે. સંદર્ભ: US Department of Energy

પરમાણુ હુમલા સમયે ગરમી અને રેડિએશને લીધે લોકો પર વ્યાપક પ્રમાણમાં અસર થઈ હતી. આ એક એવી જાપાની મહિલાની તસવીર છે કે જે રેડિએશનથી એટલી હદ સુધી દાઝી ગઈ હતી કે તેની ત્વચા પર પરંપરાગત પોશાક કિમોનો છપાઈ ગયો હતો. હિરોશિમા અને નાગાસાકીમાં અનેક પેઢીઓ સુધી વિકલાંગ બાળકોનો જન્મ થયો. સંદર્ભ : US National Archives

9 ઓગસ્ટ 1945: હિરોશિમા પર પરમાણુ હુમલો થયો તેના ત્રણ દિવસ બાદ વધુ એક US B-29 બોકસ્કારે જાપાનના પોર્ટ શહેર નાગાસાકી પર બીજો પરમાણુ હુમલો કર્યો હતો. હિરોશિમા પર જે પરમાણુ હુમલો થયો હતો તેમા યુરેનિયમ હતું તો બીજા પરમાણુ બોમ્બમાં પ્લૂટોનિયમનો ઈંધણ ત રીકે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કદમાં વિશાળ આ બોમ્બને "ફેટ મેન"નામ આપવામાં આવ્યું હતું. હકીકતમાં બીજા બોમ્બ માટે જાપાનના શહેર કોકુરાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, પણ છેલ્લી ઘડીએ કોકુરા પર વાદળ છવાઈ જવાને લીધે નાગાસાકી પર પરમાણુ બોમ્બ ફેકવામાં આવ્યો હતો. સંદર્ભઃ U.S. Department of Defense

16 સપ્ટેમ્બર 1945: નાગાસાકી પર પરમાણુ બોમ્બ ફેકવામાં આવ્યો તેના એક મહિના બાદ લેવામાં આવેલી આ તસવીરમાં કેટલી હદ સુધી તબાહી સર્જાઈ હતી તે દર્શાવે છે. તસવીરમાં દૂર જાપાનની મિત્સુબિશી સ્ટીલ અને હથિયાર પ્લાન્ટનો કાટમાળ દેખાય છે. પ્લાન્ટમાં સ્ટીલથી તૈયાર થયેલું સ્ટ્રક્ચર પીગળી ગયું હતું. નાગાસાકી પર હુમલાબાદ જાપાને મિત્ર દેશોની શરતોનું પાલન કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જોકે કેટલાક સભ્યોએ આ બાબતનો પણ વિરોધ કર્યો હતો. સંદર્ભ : U.S.Army

પરમાણુ હુમલા બાદ પહાડીઓ વચ્ચે વસેલા નાગાસાકી અને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી હિરોશિમા વચ્ચે તફાવત કેળવવો મુશ્કેલ બની ગયો હતો. લગભગ સંપૂર્ણ નાગાસાકી કાટમાળમાં તબિદલ થઈ ગયું હતું. બીજા બોમ્બ હુમલામાં 40 હજારથી વધારે નાગરિકોના મોત થયા હતા. આ ઉપરાંત નાગાસાકીમાં ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત અને રેડિએશનને લીધે એક વર્ષમાં વધુ 30 હજાર લોકોના મોત થયા. શહેરની 40 ટકા ઈમારતો પણ તૂટી પડી હતી. સંદર્ભ: U.S.Army

6 ઓગસ્ટ 1945: "વિશ્વને એ વાતની જાણ થશે કે પ્રથમ પરમાણુ બોમ્બ એક મિલિટ્રી બેઝ હિરોશિમા પર ફેકવામાં આવ્યો છે. અમે જર્મનીની સામે લડાઈ જીતી લીધી છે. અમે આ બોમ્બનો ઉપયોગ યુદ્ધની આપદાને ઘટાડવા અને હજારો યુવા US નાગરિકોનો જીવ બચાવવા કરવામાં આવ્યો છે. અમે આ પરમાણુ બોમ્બનો ત્યા સુધી ઉપયોગ કરતા રહેશું કે જ્યા સુધી જાપાનની શક્તિનો સંપૂર્ણપણે નાશ ન કરી નાંખીએ." રાષ્ટ્રપતિ હૈરી એસ ટ્રુમેન, પરમાણુ હુમલા બાદનું નિવેદન

2 સપ્ટેમ્બર 1945: ત્રણ દિવસની અંદર હિરોશિમા અને નાકાસાકીની સંપૂર્ણ તબાહી જોઈ ચુકેલા જાપાને 10 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ મિત્ર દેશોની શરતોનું પાલન કરવાનો નિર્ણય કર્યો. 15 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ સમર્પણ કરવાની જાહેરાત કરી અને 2 સપ્ટેમ્બર 1945ના રોજ US યુદ્ધ જહાજ USS મિસિઓરી પર ઔપચારીક રીતે સમર્પણ માટે હસ્તાક્ષર કર્યાં. જાપાન તરફથી સરન્ડર કાર્યક્રમમાં વિદેશ મંત્રી શિગેમિત્સુ (લાકડી સાથે) અને જનરલ ઉમેજુ યોશિજિરો તથા અન્ય અધિકારીનો સમાવેશ થતો હતો. સંદર્ભઃ Army Signal Corps.Collection

આજે એટલે કે 6 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ હિરોશિમા પર પરમાણુ હુમલાના 76 વર્ષ થયા છે. ત્યાર બાદ વિશ્વ પરમાણુ યુદ્ધની લગભગ નજીક આવી ગયેલું. પણ વિશ્વમાં ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. હિરોશિમાનો સર્વનાશ થયેલો ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પ્રમોશન હોલ વિશ્વના પ્રથમ પરમાણુ હુમલાનું સ્મારક બની ગયું છે. તેને હવે એટોમિક ડોમ (Atomic Dome)ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પ્રત્યેક વર્ષ મોટી સંખ્યામાં લોકો તેને જોવા માટે પહોંચે છે.