દિવ્ય ભાસ્કર Jun 09, 2020, 11:34 PM IST

કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયે કોરોના વાઈરસની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ, ગાડીના રજીસ્ટ્રેશન અને ફિટનેસની મુદત 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવી છે. માર્ચ મહિનામાં આ અવધિ 30 જૂન સુધી વધારવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય પ્રધાન નીતિન ગડકરીએ ટ્વિટ કરી આ અંગે માહિતી આપી હતી. મંગળવારે આ અંગે એક આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો તેમ જ તમામ રાજ્યો તથા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને આ સંદર્ભમાં એક એડવાઈઝરી પણ ઈસ્યુ કરવામાં આવી છે.

આ અગાઉ પરિવહન મંત્રાલયે 30 માર્ચના રોજ કોરોના સંકટને લીધે ગાડીઓના ફિટનેસ સર્ટીફિકેટ, પરમિટ, ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ તથા રજિસ્ટ્રેશનની મુદત 30 જૂન સુધી વધારી હતી. આ છૂટ એવી ગાડીઓ માટે હતી કે જેની માન્યતા 1લી ફેબ્રુઆરી 2020થી 31 મે વચ્ચે પૂરી થતી હતી. સરકારે તમામ એજન્સીઓને તાકીદ કરી હતી કે આ મુદતનો અંત આવ્યા બાદ પણ તેઓ 30 જૂન સુધી તમામ દસ્તાવેજોને માન્ય રાખે.

On 30th March, 2020 it was advised that the validity of Fitness, Permit (all types), Driving License, Registration or any other document which had expired since 1st Feb, 2020 or would expire till 30 June 2020 to be deemed valid till 30th of June 2020. #IndiaFightsCorona