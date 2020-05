પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે રેલવે, પોર્ટ અને પ્રાઇવેટ સરકારની પણ મદદ માંગી, ગૃહ મંત્રાલયે એનડીઆરએફની દસ વધુ ટીમો મોકલી

ઓડિશા ડિઝાસ્ટર રેપિડ એક્શન ફોર્સના 500 જવાનો અને ફાયર વિભાગના 500 જવાનો પશ્ચિમ બંગાળમાં રાહત કાર્ય માટે જશે

દિવ્ય ભાસ્કર May 23, 2020, 08:49 PM IST

કોલકાતા/ ભુવનેશ્વર/ ઢાકા. પશ્ચિમ બંગાળમાં શનિવારે 'અમ્ફાન' વાવાઝોડાના વિનાશથી મૃત્યુઆંક 86 પર પહોંચી ગયો છે. રાજ્યમાં વીજળી અને પાણીના સપ્લાઈ અંગે ચિંતા છે. જરૂરી સુવિધાઓના અભાવે લોકોની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. આ સમસ્યાઓ જોતાં પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે સેનાની મદદ લીધી છે.

GOWB mobilizes maximum strength in unified command mode on 24×7basis for immediate restoration of essential infrastructure and services asap. Army support has been called for;NDRF and SDRF teams deployed; Rlys,Port & private sector too requested to supply teams and equipment(1/3) — HOME DEPARTMENT - GOVT. OF WEST BENGAL (@HomeBengal) May 23, 2020

રાજ્ય સરકારે ટ્વીટ કર્યું, "રાજ્ય સરકાર 24×7 રાહત કાર્ય અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના સપ્લાઈ પર કામ કરી રહી છે." રાજ્ય સરકારે સેનાની મદદ માંગી છે. એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. રેલ્વે, પોર્ટ અને ખાનગી ક્ષેત્રની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. અમારી અગ્રતા પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને ડ્રેનેજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સુધારણા છે. પાઉચ પેકેટોથી ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ સ્થળોએ જનરેટર લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. અનેક વિભાગોની 100થી વધુ ટીમો પડી ગયેલા વૃક્ષોને હટાવવા પર કામ કરી રહી છે."

બાંગ્લાદેશમાં 5 લાખથી વધુ લોકો બેઘર

બાંગ્લાદેશમાં પણ કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં 5 લાખથી વધુ લોકો બેઘર થઈ ગયા છે. લોકો પાસે ખાવા પીવાનું નથી. કોરોના સંકટની વચ્ચે આ દુર્ઘટનાને પહોંચી વળવા બાંગ્લાદેશ સરકાર સખત પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમ છતાં સરકાર હજી ઘણા વિસ્તારોમાં પહોંચી નથી.

#Bangladesh was left reeling from #CycloneAmphan, on Friday, as the #coronavirus threatens to spread among half a million homeless and refugees, while the storm left major floods and destruction in its wake. pic.twitter.com/D4LqyfmCUy — Ruptly (@Ruptly) May 22, 2020

એનડીઆરએફની વધુ 10 ટીમો જશે, ઓડિશા મદદ કરશે

પશ્ચિમ બંગાળની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગૃહમંત્રાલયે એનડીઆરએફની 10 વધારાની ટીમો મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ગૃહ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ આ માહિતી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી પરિસ્થિતિ સામાન્ય નહીં થાય ત્યાં સુધી આ ટીમો બંગાળમાં જ રહેશે.

10 additional @NDRFHQ teams deployed in West Bengal for post cyclone #Amphan management.



Additional deployment of 10 teams will bring the total deployment to 36 teams of NDRF, across the 6 districts of WB affected by the Cyclone.



Press Release 👇https://t.co/iUuyO4wMII pic.twitter.com/YhWeFw0mnz — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 23, 2020

બંગાળમાં પહેલેથી જ 15 ટીમો રાહત કાર્યમાં લાગી છે. બીજી તરફ ઓડિશાએ પણ પશ્ચિમ બંગાળને મદદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યના વિશેષ રાહત કમિશનર પ્રદીપ જેનાએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં પડેલા વૃક્ષોને હટાવવા અને અન્ય રાહત કાર્યને માટે ઓડિશા ડિઝાસ્ટર રેપિડ એક્શન ફોર્સના 500 જવાનો અને ફાયર વિભાગના 500 જવાન ત્યાં જશે.