દિવ્ય ભાસ્કર Jul 07, 2020, 06:26 PM IST

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)આગામી વર્ષ તેના અભ્યાસક્રમમાં 30% ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. મંગળવારે સાંજ બોર્ડે ટ્વિટર મારફતે આ અંગે નિર્ણય કરતા એક નોટિફિકેશન પણ જારી કર્યું છે. આ સાથે નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેઈનિંગ (NCERT) હેઠળ અભ્યાસ કરનાર 22 રાજ્યમાં 2020-21 શૈક્ષણિક સત્ર માટે ધોરણ 9થી ધોરણ 12 સુધીના અભ્યાસક્રમમાં એક-તૃત્યાંશ જેટલો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ માટે NCERT અને CBSE બોર્ડના નિષ્ણાતોની એક સમિતિએ અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો કરવા અંગે એક મુસદ્દો તૈયાર કર્યો હતો અને ત્યારબાદ ધોરણ 9થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ નર્ણયલ લીધો હતો. આ ઉપરાંત ધોરણ 8 માટે CBSE શાળાને જાતે જ અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરવા કહેવામાં આવ્યુ હતું.

કેન્દ્રીય પ્રધાન નિશંકે ટ્વિટર પર આ અંગે જાણકારી આપી

માનવ સંશાધન પ્રધાન ડો.રમેશ પોખરિયાલ નિશંકે મંગળવારે વર્તમાન સ્થિતિને જોતા અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો કરવાને લઈ બોર્ડને આપવામાં આવેલા સૂચનો અંગે ટ્વિટ કર્યું હતું. ત્યારબાદ CBSE તરફથી આ ઘટાડા અંગે એક પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

Looking at the extraordinary situation prevailing in the country and the world, #CBSE was advised to revise the curriculum and reduce course load for the students of Class 9th to 12th. @PMOIndia@HMOIndia@PIB_India@MIB_India@DDNewslive@cbseindia29@mygovindia