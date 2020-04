દિવ્ય ભાસ્કર Apr 08, 2020, 02:27 PM IST

નવી દિલ્હી. સમગ્ર વિશ્વ આજે કોરોનાની મહામારી સામે લડી રહ્યું છે. આ મહામારીની ચપેટમાં 14 લાખ 31 હજાર 706 લોકો આવી ચૂક્યા છે. તેમાથી 82 હજાર 80 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. આ વાઈરસ સામે વિકસિત દેશો પણ હાથ જોડી ગયું છે. આ બધાની વચ્ચે ભારતને એક મોટી સફળતા મળી છે. એચએલએલ લાઈફ કેર લિમિટેડએ કોરોના વાઈરસની એન્ટીબોડી કિટ બનાવી લીધી છે.જેનાથી કોરોના વાઈરસ સામે લડવામાં મદદ મળશે.



આ કિટને એનઆઈવીની જેમ મંજૂરી મળી ગઈ છે. આ કિટની મદદથી દર્દીના સીરમ, પ્લાઝ્મા અને લોહીને લઈને એન્ટીબોડી તપાસ કરાશે. એચએલએલ લાઈફ કેર લિમિટેડ કેન્દ્રિય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ તરફથી કામ કરે છે.

HLL Lifecare Limited, a Central Government Enterprise under Ministry of Health & Family Welfare has developed rapid antibody diagnostic kit for #COVID19. pic.twitter.com/M8OCfqMjaF