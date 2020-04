. આનાથી મેક ઈન ઈન્ડિયા કાર્યક્રમને પ્રોત્સાહન મળશેઃઅમિત શાહ

દિવ્ય ભાસ્કર Apr 17, 2020, 04:25 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશમાં કોરોના વાઈરસ ફેલાવાને રોકવા માટે ત્રણ મે 2020 સુધી લોકડાઉન છે. જેના કારણે અર્થવ્યવસ્થા પર અસર પડી રહી છે. એટલા માટે અર્થવ્યવસ્થાને સંભાળવા માટે ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે ઘણી મોટી જાહેરાત કરી છે. કેન્દ્રીય બેન્ક દ્વરા કરવામાં આવેલી જાહેરાતને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અર્થવ્યવસ્થામાં લિક્વીડિટી વધારવા માટે યોગ્ય ગણાવી છે.

દેશને મદદ મળશે

આ સંદર્ભમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આજે આરબીઆઈએ જે જાહેરાત કરી છે. તેનાથી દેશને ઘણી મદદ મળશે. દેશમાં લિક્વિડિટી વધશે અને દેવાની સપ્લાઈમાં સુધારો આવશે. સાથે જ નાના ઉદ્યોગોને મદદ મળશે અને ગરીબ તથા ખેડૂતો માટે પણ આ એક સારું પગલું હશે.વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, રાજ્ય સરકારને પણ આનાથી મદદ મળશે.

Today’s announcements by @RBI will greatly enhance liquidity and improve credit supply. These steps would help our small businesses, MSMEs, farmers and the poor. It will also help all states by increasing WMA limits. — Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2020

નાણીમંત્રીએ પણ મદદગાર ગણાવ્યું

આ સાથે જ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે પણ આરબીઆઈની જાહેરાતને ઘણી મહત્વની ગણાવી છે. તેમણે ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે કોરોના સામેના યુદ્ધમાં આરબીઆઈની જાહેરાત સિસ્ટમમાં પૂરતી લિક્વિડિટી મેઈન્ટેન કરવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે.

In view of the difficulties being faced due to #COVID19, the @RBI has taken a slew of steps aimed at maintaining adequate liquidity in the system, incentivising bank credit flows, easing financial stress, and enabling the normal functioning of markets. #IndiaFightsCorona — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) April 17, 2020

મેક ઈન ઈન્ડિયાને પ્રોત્સાહન મળશેઃ અમિત શાહ

સાથે જ ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, નાબાર્ડને આપવામાં આવેલી 25,000 કરોડ રૂપિયાની ક્રેડિટ સુવિધાથી ખેડૂતોને મદદ મળશે. SIDBIને 15,000 કરોડ રૂપિયાની મદદ MSME અને સ્ટાર્ટઅપ્સને નાણાકીય સ્થિરતા આપશે. આનાથી મેક ઈન ઈન્ડિયા કાર્યક્રમને પ્રોત્સાહન મળશે.સાથે જ NHBને આપવામાં આવતી 10,000 કરોડ રૂપિયાની મદદથી અર્થવ્યવસ્થાને બૂસ્ટ મળશે.