દિવ્ય ભાસ્કર Apr 03, 2020, 06:17 PM IST

જલંધર. કોરોનાવાઈરસના પ્રતાપે દેશભરમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયા કરતાં પણ વધુ સમયથી સડક, રેલ અને હવાઈ વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ છે. તેના પ્રતાપે દેશમાં પ્રદૂષણના સ્તરમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો આવ્યો છે. તેની અમુક પોઝિટિવ સાઈડ ઈફેક્ટ્સ દેખાવા પણ માંડી છે. જેમ કે, શુક્રવારે પંજાબના જલંધરવાસીઓ ઊઠ્યા ત્યારે તેઓ ક્ષિતિજે દેખાતું દૃશ્ય જોઈને આનંદ અને આશ્ચર્યથી ઊછળી ઊઠ્યા. કેમ કે, ઉત્તર દિશાની ક્ષિતિજે હિમાલયની બર્ફીલી પર્વતમાળા એકદમ સ્પષ્ટ નજરે પડી રહી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે જલંધરમાંથી દેખાતી હિમાચર પ્રદેશની એ ‘ધૌળાધાર રેન્જ’ની બર્ફીલી પર્વતમાળા જલંધરથી 200 કિલોમીટર કરતાં પણ વધુ અંતરે આવેલી છે. જલંધરવાસીઓ સોશિયલ મીડિયા પર લખી રહ્યા છે કે છેલ્લા ત્રણેક દાયકામાં આવું દૃશ્ય પહેલીવાર જોવા મળ્યું છે.

સામાન્ય રીતે અતિશય પ્રદૂષિત રહેતા પંજાબનાં લુધિયાણા જેવાં શહેરમાં પણ અત્યારે એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ 50થી નીચે આવી ગયો છે, જે પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડનાં માનક પ્રમાણે ‘ગુડ’ની કેટેગરીમાં આવે છે અને તે પર્યાવરણને મિનિમમ નુકસાન પહોંચાડે છે. દિલ્હીમાં દર શિયાળે માથાનો દુખાવો સર્જતું પરાળી બાળવાનું કામ શરૂ થાય ત્યારે પંજાબનો આ પોલ્યુશન ઈન્ડેક્સ 400ને અડી જાય છે.

ખેર, અત્યારે તો જલંધરવાસીઓ લોકડાઉનમાં પોતપોતાનાં ઘરોની અગાશીએથી હિમાલયદર્શન કરી રહ્યા છે અને તેના જથ્થાબંધ ફોટોગ્રાફ્સ સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરી રહ્યા છે.

The mighty Dhauladhars in Himachal Pradesh are now visible from Jalandhar as the air gets cleaner due to lockdown. Never thought this was possible!

First pic is from a DSLR and second from a mobile phone camera.

Pics courtesy colleague @Anjuagnihotri1 pic.twitter.com/IFGst3jP8k