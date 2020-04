દિવ્ય ભાસ્કર Apr 22, 2020, 10:26 AM IST

થાણે. દેશમાં કોરોના વાઇરસને લીધે 3 મે સુધી લોકડાઉન હોવા છતાં પણ લોકો ઘરની બહાર બહાના કાઢીને ઉપડી પડે છે. મહારાષ્ટ્રમાં થાણે શહેરમાં પોલીસે મોર્નિંગ વોક કરવા નીકળેલા લોકોને ઝડપી પાડ્યા હતા અને લોકડાઉનના નિયમોનો ભંગ કરનારાઓની આરતી ઉતારી હતી જેથી તેમને બધા વચ્ચે શરમ આવે.

#WATCH: Police perform 'aarti' of people who were out on the streets for morning walk amid #Coronaviruslockdown in Thane, today. #Maharashtra pic.twitter.com/aqHk6SFZom