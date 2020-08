દિવ્ય ભાસ્કર Aug 17, 2020, 11:47 AM IST

શ્રીનગર. જમ્મુ કાશ્મીરના બારામૂલા જિલ્લાના કરીરી વિસ્તારમાં આતંકીઓએ CRPF અને પોલીસની સંયુક્ત નાકા પાર્ટી પર ફાયરિંગ કર્યું છે. આ હુમલામાં 3 જવાન શહીદ થયા છે. જેમાં CRPFના બે જવાન અને પોલીસના એક સ્પેશ્યલ ઓફિસરને ગોળી વાગી હતી.ત્રણેયને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ત્રણેયએ દમ તોડી દીધો. વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરીને આતંકીઓની શોધખોળ ચાલી રહી છે. ચાર દિવસમાં પોલીસ પર આતંકી હુમલાની આ બીજી ઘટના છે. 14 ઓગસ્ટે નૌગામમાં આતંકીઓના ફાયરિંગમાં 2 પોલીસકર્મી શહિદ થયા હતા.

#Terrorists fired upon joint naka party of Police and CRPF near Kreeri area of #Baramulla. Two CRPF and one JKP #personnel sustained critical gunshot injuries who later on succumbed at hospital and attained #martyrdom. Area cordoned off, search ops on. @JmuKmrPolice