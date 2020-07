દિવ્ય ભાસ્કર Jul 01, 2020, 09:46 AM IST

સોપોર. જમ્મુ-કાશ્મીરના સોપોરમાં CRPFની પાર્ટી પર આતંકી હુમલો થયો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આ હુમલામાં 1 જવાન શહીદ થયા છે અને 3 જવાન ઘાયલ થયા છે. આ હુમલામાં એક સ્થાનિક નાગરિકનું પણ મોત થયું છે. પોલીસે પણ જવાન ઘાયલ થયા હોવાનો ખુલાસો કર્યો છે, જોકે તેમણે પણ કોઈ સંખ્યા જણાવી નથી. હાલ સેનાએ આ વિસ્તાર કોર્ડન કરીને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે.

Terrorists attacked a naka party at Model town in Sopore. Injuries to some Central Reserve Police Force (CRPF) jawans and a civilian reported. Area cordoned off and search operation started: Dilbag Singh, DGP Jammu & Kashmir Police (file pic) https://t.co/uAVm7DG5Bupic.twitter.com/ZhwoZ5tLUy