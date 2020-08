દિવ્ય ભાસ્કર Aug 17, 2020, 09:55 PM IST

શ્રીનગર. જમ્મૂ-કાશ્મીરના કુલગામમાં આતંકવાદીઓએ CRPFના કેમ્પ પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં એક જવાન ઘયાલ થયો હોવાના સમાચાર છે. CRPFના જણાવ્યા પ્રમાણે અત્યારે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરવામા આવ્યો છે અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામા આવ્યું છે.

Terrorists attack CRPF (Central Reserve Police Force) bunker outside the CRPF camp at Nehama in Kulgam district. One CRPF personnel injured. Area has been cordoned off for search. More details awaited: CRPF #JammuAndKashmir