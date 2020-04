દિવ્ય ભાસ્કર Apr 18, 2020, 07:02 PM IST

કોરોના કહેર વચ્ચે પણ પાકિસ્તાન તરફથી આતંકવાદ અવિરત ચાલુ છે. છેલ્લા રિપોર્ટ પ્રમાણે જમ્મૂ કાશ્મીરના બારામુલાના સોપોરમાં આતંકવાદીઓ સાથે અથડામણમાં 3 જવાન શહીદ થયા છે જ્યારે 3 ઘાયલ છે. CRPF અને પોલીસની એક જોઇન્ટ પાર્ટી પર આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો હતો. આતંકવાદીઓને ઘુસાડવા માટે પાકિસ્તાન લગાતાર સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરે છે. એક દિવસ પહેલા જ આર્મી ચીફ જનરલ નરવણેએ કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન હજુ ટેરર એક્સપોર્ટમાં વ્યસ્ત છે જ્યારે ભારત સહિત આખું વિશ્વ કોરોના સામે લડી રહ્યું છે.

#UPDATE Two jawans have lost their lives & another injured in a terrorist attack in Sopore, Baramulla in Jammu & Kashmir. https://t.co/u8vrWA6hm5