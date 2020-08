દિવ્ય ભાસ્કર Aug 17, 2020, 05:05 PM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસમાંથી બરતરફ કરવામા આવેલા નેતા સંજય ઝાએ સોમવારે પાર્ટીના નેતૃત્વ અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો કે પાર્ટીના લગભગ 100 નેતાઓએ સોનિયા ગાંધીને લીડરશીપ બદલવા માટે પત્ર લખ્યો છે. જોકે પાર્ટીએ ઝાના દાવાને ફગાવી દીધો છે. પાર્ટી પ્રવક્તા રણદીપસિંહ સુરજેવાલાએ કહ્યું કે ફેસબુક અને ભાજપ લિન્ક પરથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે આ પ્રકારના દાવા કરવામા આવી રહ્યા છે.

સંજય ઝાનો દાવો

સંજય ઝાએ ટ્વિટ કર્યું કે પાર્ટીના 100 નેતાઓએ પાર્ટી અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને એક પત્ર લખ્યો છે જેમાં પોલિટિકલ લીડરશીપ બદલવાનું કહેવામા આવ્યું છે. આ પત્રમાં કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીમાં પારદર્શક પદ્ધતિથી ચૂંટણી કરાવવાની માંગણી પણ કરવામા આવી છે. તેઓ પાર્ટીના આંતરિક મામલાઓથી દુખી છે. ઝાનો દાવો છે કે પત્ર લખનારા નેતાઓમાં પાર્ટીના અમુક સાંસદો પણ સામેલ છે.

It is estimated that around 100 Congress leaders (including MP's) , distressed at the state of affairs within the party, have written a letter to Mrs Sonia Gandhi, Congress President, asking for change in political leadership and transparent elections in CWC. Watch this space.

‘ભાજપના ઇશારા પર કામ કરી રહ્યા છે’

કોંગ્રેસના નેતા રણદીપ સુરજેવાલાએ કહ્યું કે આ પ્રકારનો કોઇ પત્ર પાર્ટીને મળ્યો નથી. ભાજપ અને ફેસબુક ગ્રુપથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે આ પ્રકારના પત્રની વાત કહેવામા આવી રહી છે. ભાજપના ધુરંધરોએ પણ તેના વિશે બોલવાનું શરૂ કર્યું છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેતે કહ્યું કે પાર્ટીમાં આંતરિક લોકતંત્ર છે અને નેતાઓને પત્ર લખવાની આઝાદી છે. આ પ્રકારના નેતા ભાજપના ઇશારા પર કામ કરી રહ્યા છે.

TO WHOM IT MAY CONCERN



“Special Misinformation Group on Media-TV Debate Guidance” in its what’sapp of today directed to run the story of a non existant letter of Congress leaders to divert attention from Facebook-BJP links.



Of course, BJP stooges have started acting upon it.