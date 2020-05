દિવ્ય ભાસ્કર May 14, 2020, 07:38 PM IST

અમદાવાદ. કોરોનાવાયરસ મહામારીમાં વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાઓને લઇને CBSE દ્વારા અલગ અલગ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. તે અંતર્ગત હવે 9મા અને 11મા ધોરણમા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓમાંથી જો કોઇ વિદ્યાર્થી નાપાસ થયા હશે તો તેમને શાળા ફરી પરીક્ષામાં બેસવાનો મોકો આપશે. CBSE દ્વારા જાહેર એક નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે સ્કૂલ તે વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઇન પરીક્ષાનું આયોજન કરી શકે છે. જે વિષયમાં વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા છે તેમની પરીક્ષા લઇ શકશે અને તે પહેલા વિદ્યાર્થીઓને તૈયારી માટે પૂરતો સમય આપવો પડશે. આ સગવડ આ વર્ષ પૂરતી છે જેમાં કોરોના મહામારીના કારણે પરીક્ષાનું સંચાલન પ્રભાવિત થયું છે.

Latest from CBSE: Students who failed in Classes 9 & 11 will be given another shot at the exam @IndianExpress pic.twitter.com/Tv4kt4xNG7

કેન્દ્રીય મંત્રીએ ટ્વિટ કર્યું હતું

આ મુદ્દે ગુરૂવારે કેન્દ્રીય મંત્રી રમેશ પોખરિયાલ નિશંકે ટ્વિટ કરીને નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે ફરી પરીક્ષાની જોગવાઇ કરવા માટે કહ્યું હતું. ત્યારબાદ CBSEએ ટ્વિટ કરીને આ નિર્ણય અંગે જાણકારી આપી હતી.

In view of the unprecedented circumstances of Covid-19, Union HRD Minister, @DrRPNishank has advised all CBSE schools to provide an opportunity to all students, who have failed in 9th and 11th to take online/offline tests.