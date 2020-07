દિવ્ય ભાસ્કર Jul 24, 2020, 01:50 PM IST

નવી દિલ્હી. આ વર્ષે IPL 19 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. લીગની ફાઇનલ 8 નવેમ્બરે રમાશે. આ ટૂર્નામેન્ટ યુનાઈટેડ આરબ અમિરાત (UAE)માં રમાશે. દર્શકો સંપૂર્ણ ટૂર્નામેન્ટનો આનંદ માણી શકશે. IPLના ચેરમેન બ્રિજેશ પટેલે શુક્રવારે સત્તાવાર રીતે આ જાહેરાત કરી હતી. T20 વર્લ્ડ કપ સ્થગિત થતા IPLને મોટી વિન્ડો મળી છે.

Indian Premier League (IPL) 2020 to be played from 19th September to 8th November. It will be a full-fledged tournament: Brijesh Patel, IPL Chairman pic.twitter.com/QsULr9EqtZ