દિવ્ય ભાસ્કર Apr 13, 2020, 04:26 PM IST

શ્રીનગર. સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ સુધી બંધ રહેનાર શ્રીનગર-લેહ નેશનલ હાઈવે આ વખતે ઝડપથી ખોલી દેવામાં આવ્યો છે. 434 કિમી લાંબા આ હાઈવે પર શનિવારથી ગાડીઓની અવર-જવર ચાલુ થઈ ગઈ છે. હાલ અનાજ અને દવાઓ સાથે જોડાયેલા જરૂરી સામાનના ટ્રકોને જ અહીંથી પસાર થવાની પરવાનગી છે. પ્રથમ દિવસે 18 ઓઈલ ટેન્કર અને બીજી જરૂરી ચીજોથી ભરેલા ટ્રકને જોજિલા થઈને લેહ મોકલવામાં આવી.

લદ્દાખને કાશ્મીરથી જોડનાર આ હાઈવેને 4થી 5 મહિના સુધી બંધ થવાનું કારણ સોનમર્ગથી જોજિલા સુધીનો હિસ્સો છે. 25 કિમી લંબાઈનો આ હિસ્સો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન બરફથી ઢકાયેલો હોય છે. બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઈઝેશનના જવાનો બરફને કાપીને અહીં રસ્તો બનાવે છે. દર વર્ષે એપ્રિલમાં જ બરફને હટાવવાનું કામ શરૂ થાય છે કારણ કે ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ સુધી બરફનો ભારે વરસાદ અને હિમસખ્લનના કારણે અહીંથી બરફ હટાવવાનું મુશ્કેલ થઈ જાય છે.

બરફના વરસાદના આ પાંચ મહિનામાં હાઈવે બંધ થવાના કારણે લદ્દાખ બાકીના ભારતથી કપાઈ જાય છે. આ દિવસોમાં જરૂરી ચીજોનો સપ્લાઈ તો બંધ રહે છે, સાથે જ ચીન અને પાકિસ્તાનથી ઘેરાયેલા આ ક્ષેત્રની સુરક્ષા માટે પણ જમીન માર્ગનો સંપર્ક તૂટી જાય છે. કેન્દ્ર સરકાર આ સ્થિતિમાંથી બહાર આવવા માટે જોજિલા ટનલ પર કામ કરી રહી છે, જેથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન બાકીના હિસ્સાને લદ્દાખ સાથે સંપર્ક ચાલુ રહે.

#KeepingLadakhConnected

GOC #FireAndFuryCorps visited #ZojiLa Pass & complimented #BRO personnel for their dedication & hard work; commended #InterAgency personnel involved in #COVID19 screening of incoming persons & essential vehicles to #Ladakh.@adgpi@diprjk@lg_ladakh pic.twitter.com/IWFEkWpsAe