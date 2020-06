દિવ્ય ભાસ્કર Jun 16, 2020, 11:22 AM IST

નવી દિલ્હી. કોરોના સંકટ વચ્ચે સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ વધારતા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો છે. તેમણે લખ્યું છે કે તમારી સરકાર સતત ભાવ વધારી રહી છે અને તેનાથી કરોડો રૂપિયા કમાઈ રહી છે. તેમણે માંગ કરી છે કે સરકાર ભાવ વધારો તરત જ પરત ખેંચે. સરકારે લોકડાઉન વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ વધારીને 2.6 લાખ કરોડ કમાઈ ચૂકી છે. લોકો કોરોના સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે, આ સ્થિતિમાં ભાવ વધારવાથી તેઓ ઉપર વધારે મુશ્કેલી સર્જાશે. સરકારની ફરજ બને છે કે તેઓ લોકોના સંકટને દૂર કરે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મને સમજાતું નથી કે દેશમાં લોકોની નોકરીઓ જઈ રહી છે અને લોકો માટે આજીવિકાનો પણ પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. સરકાર આ રીતે ભાવ કેમ વધારી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે અને સરકાર સતત છ વર્ષથી સતત ભાવ વધારી રહી છે.

તેમણે પત્રમાં લખ્યુ છે કે સરકાર તરફથી છ વર્ષમાં પેટ્રોલમાં 258 ટકા અને ડીઝલમાં 820 ટકા એક્સાઈઝ ડ્યૂટી વધારી છે. જેનાથી 18 લાખ કરોડ રૂપિયા કમાઈ લીધી છે. તેમણે લોકોને રાહત આપવાની માગ કરી છે.

