Sometimes The British Looted, Sometimes 22 Rooms Were Requested To Be Opened; The Story Of The Taj Mahal Standing Proud Every Time

પ્રેમના પ્રતીક પર વિશેષ: ક્યારેક અંગ્રેજોએ લૂંટ મચાવી, ક્યારેક 22 ઓરડા ખોલવા માટે અરજી કરવામાં આવી; દરેક વખતે ગર્વથી ઊભા રહેવાની તાજમહેલની કહાની

શાહજહાંને ગાદી મળ્યાને ચાર વર્ષ વીતી ગયા હતા. શાહી મહેલમાં હંમેશાં વ્યસ્ત રહેતા શાહજહાં હવે મુમતાઝ સાથે દિવસ-રાત વિતાવવા લાગ્યા હતા. એનું કારણ તેની સતત બગડી રહેલી તબિયત હતું. પોતાની અંતિમ ક્ષણોમાં મુમતાઝે બાદશાહ પાસેથી એક વચન લીધું હતું. 391 વર્ષ બાદ મુમતાઝનું આ વચન આજે દેશનાં અખબારોની હેડલાઈન બની ગયું છે. આ વચનના સાક્ષી તાજમહેલના 22 ઓરડા ફરીથી ખોલવાની અરજીને અલાહાબાદ હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે, પરંતુ અમે તમને એની સંપૂર્ણ કહાની જણાવી રહ્યા છીએ.

આ કહાની 390 વર્ષ પહેલાં એટલે કે 1631થી શરૂ થાય છે...

મુમતાઝ ખૂબ જ નબળી પડી ગઈ હતી. 14મા બાળકને જન્મ આપતાં પહેલાં મુમતાઝે બાદશાહ પાસેથી એક નહીં, પરંતુ બે વચન લીધાં હતાં. પ્રથમ, તેના મૃત્યુ પછી તેઓ બીજી કોઈ મહિલાથી બાળકને જન્મ નહીં આપે. બીજું, મુમતાઝે કહ્યું, "મેં મારા સપનામાં એક ખૂબ જ સુંદર મહેલ અને બગીચો જોયો છે જેવો આ દુનિયામાં બીજે ક્યાંય નથી. હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે મારી યાદમાં આવો જ એક મહેલ બનાવશો." બાળકને જન્મ આપતી વખતે મુમતાઝનું અવસાન થયું હતું. અહીંથી આગળની કહાનીથી લઈને 12 મેના નિર્ણય સુધી અમે 10 ગ્રાફિક્સ દ્વારા જણાવીએ છીએ.

એના 3 ભાગ છે. પ્રથમ - બનાવવાનું કારણ, બીજો - આર્કિટેક્ટ અને ડિઝાઇન અને ત્રીજો - વિવાદ. ચાલો, એક પછી એકને જાણીએ ...

1. તાજમહેલનો ઈતિહાસ

2. તાજમહેલના આર્કિટેક્ટ

3. તાજમહેલ સંબંધિત વિવાદો​​​​​​​​​​​​​

તાજમહેલ અને એને લગતી વાતો અહીં પૂરી થાય છે. અંતે, પ્રખ્યાત કવિ શકીલ બદાયુની આ સુંદર પંક્તિએથી વિદાય લઈએ છીએ...

"ઈક શહંશાહને બનવા કે હસીં તાજ-મહલ

સારી દુનિયા કો મોહબ્બકી નિશાની દી હૈ

ઈસ કે સાએ મે સદા પ્યાર કે ચર્ચે હોગે,

ખત્મ જો હો ન શકેગી વો કહાની દી હૈ."

