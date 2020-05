દિવ્ય ભાસ્કર May 30, 2020, 02:42 PM IST

નવી દિલ્હી. પ્રાઈવેટ વેધર એજન્સી સ્કાઈમેટે દાવો કર્યો છે કે 30 મે(શનિવારે)ના રોજ ચોમાસુ કેરળના તટ સાથે ટકરાયું છે. ઈન્ડીયન મેટ્રોલોજિકલ વિભાગ(IMD) એ ચોમાસુ 1 જૂને કેરળમાં પહોંચવાની આગાહી કરી હતી. જોકે તેના બે દિવસ પહેલા જ ચોમાસાએ કેરળમાં એન્ટ્રી લીધી છે.

#JUSTIN Southwest #Monsoon2020 finally arrived on the mainland of India, #Monsoon arrived on Kerala before the actual onset date. All the onset conditions including rainfall, OLR value, wind speed, etc are met. Finally, the 4-month long festival begins for Indian. #HappyMonsoon