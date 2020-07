સિંધિયાએ ટ્વિટ કર્યું- કોંગ્રેસમાં યોગ્યતાની કોઈ કિંમત નથી

સોશિયલ મીડિયા પર રાજસ્થાન સરકાર ટ્રોલ, યુઝરે લખ્યું- શું સચિન પાયલટ આગામી સિંધિયા હશે

ટ્વિટર પર 26 હજારથી વધારે લોકોએ #Sachinpilot ટ્વિટ કર્યું

દિવ્ય ભાસ્કર Jul 12, 2020, 08:19 PM IST

જયપુર. રાજસ્થાનના રાજકારણને લઈ સોશિયલ મીડિયા પર પણ નેતાઓએ ટ્વિટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કપિલ સિબ્બલે તેમના જ પક્ષ પર કટાક્ષ કર્યો છે. સચિન પાયલટની નારાજગી અને ધારાસભ્યોનું તેમને સમર્થન આપવા અંગે સિબ્બલે ટ્વિટ કર્યું- શું કોંગ્રેસ ત્યારે જાગશે કે જ્યારે ઘોડા તબેલામાંથી જતા રહે.

Worried for our party



Will we wake up only after the horses have bolted from our stables ? — Kapil Sibal (@KapilSibal) July 12, 2020

આ સાથે જ થોડા સમય બાદ ભાજપના નેતા જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ ટ્વિટ કર્યું- મારા અગાઉના સાથી સચિન પાયલટને જોઈ દુખ થઈ રહ્યું છે. રાજસ્થાનના CMએ તેમના પર કેસ કર્યો છે. આ બાબત દર્શાવે છે કે કોંગ્રેસમાં કાર્યક્ષમ અને યોગ્યતા ધરાવનારની કોઈ કિંમત નથી.

Sad to see my erstwhile colleague, @SachinPilot too, being sidelined and persecuted by Rajasthan CM, @ashokgehlot51 . Shows that talent and capability find little credence in the @INCIndia . — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) July 12, 2020

સચિન પાયલટ ટ્વિટ પર ટ્રેન્ડ

રાજસ્થાનમાં શરૂ થયેલી રાજકીય ઉથલ પાથલ વચ્ચે રવિવારે સચિન પાયલટ ટ્વિટર પર ટ્રેંડ કરવા લાગ્યા. લોકોએ #Sachinpilot સાથે આશરે 25 હજારથી વધારે વખત ટ્વિટ કરવામાં આવ્યુ છે. બીજી બાજુ, સચિન પાયલટ કોંગ્રેસના 12 અને 3 અપક્ષ ધારાસભ્ય સાથે દિલ્હીમાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેની સંખ્યા 25 ચાલી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પાયલટ, નરેન્દ્ર્ મોદી, અમિત શાહ, અશોક ગેહલોત તથા જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પર બનેલા અનેક મેસેજ શેર કર્યા છે.

પાર્ટી ઈન્ચાર્જ પાંડેએ કહ્યું- આ ભાજપનું ષડયંત્ર છે

રાજસ્થાન કોંગ્રેસ ઈન્ચાર્જ અવિનાશ પાંડેએ કહ્યું- આ ષડયંત્ર ભાજપનું છે. તે વર્ષ દરમિયાન આ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. ફક્ત એટલુ કહી શકુ છું કે તમામ ધારાસભ્ય એક સાથે કામ કરશે.રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની સરકાર પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો કરશે

કોંગ્રેસે સુરજેવાલા અને માકનને જયપુર મોકલ્યા

કોંગ્રેસના નેતૃત્વ તરફથી પાર્ટીના નેતા રણદીપ સુરજેવાલા અને અજય માકનને જયપુર પહોંચવા માટે કહેવામાં આવ્યુ છે. રાજસ્થાનમાં પાર્ટી ઈન્ચાર્જ અવિનાશ પાંડે પણ સાથે હશે. અશોક ગેહલોતના ઘરે યોજાનારી પક્ષના ધારાસભ્યોની બેઠકમાં તેઓ હાજર રહેશે.