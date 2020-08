NCP નેતા માજિદ મેમને ટ્વિટમાં લખ્યુ-મોદી-ટ્રમ્પથી વધારે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા સુશાંત

સુશાંતના પિતા સામે શિવસેના સાંસદ સંજય રાઉતે પણ વાધાજનક ટીપ્પણી કરી હતી

દિવ્ય ભાસ્કર Aug 12, 2020, 08:20 PM IST

મુંબઈ. અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં સતત રાજકારણ થઈ રહ્યું છે. બુધવારે નેશનલ કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) પ્રમુખ શરદ પવારે કહ્યું કે CBIની તપાસને લઈ કોઈ જ વાંધો નથી. પણ, છેલ્લા 50 વર્ષથી મહારાષ્ટ્ર તથા મુંબઈ પોલીસ પર વિશ્વાસ રહ્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જે પ્રકારે આ ઘટનાને મીડિયામાં પ્રાધાન્યતા આપવામાં આવી રહી છે તે આશ્ચર્યજનક છે.

શુ આ કેસમાં ઠાકરે પરિવારને બદનામ કરવાનું કોઈ ષડયંત્ર છે તેવા એક પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે મને ખબર નથી કે તેની પાછળ કયો ઉદ્દેશ છૂપાયેલો છે. એક વ્યક્તિએ આત્મહત્યા કરી તો આટલુ બધુ થઈ રહ્યું છે.

બે દિવસ અગાઉ સતારામાં એક ખેડૂતે કહ્યું હતું કે તેના જિલ્લામાં 20 ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી લીધી છે, પણ તે અંગે કોઈ વાત કરી રહ્યું નથી.

પાર્થે ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખ સાથે મુલાકાત કરી સુશાંત કેસમાં CBI તપાસની માંગ કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પાર્થ, પરાવરના ભત્રીજાનો દિકરો છે. આ અંગે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે તે હજુ અપરિપક્વ છે.

ટ્રમ્પ કરતા પણ વધારે ફેમસ થયા સુશાંતઃ માજિદ મેમન

બીજી બાજુ આ કેસમાં NCP નેતા અને વરિષ્ઠ વકીલ માજિદ મેમને 3 ટ્વિટ કરી મીડિયામાં સુશાંતના મૃત્યુને લઈ જે ચર્ચા થઈ રહી છે તે અંગે પ્રશ્નો કરતા નિશાન તાક્યુ છે. પહેલા ટ્વિટમાં તેમણે કહ્યું, સુશાંત તેમના જીવનકાળમાં જેટલા પ્રસિદ્ધ ન હતા એટલા તેમના મૃત્યુ બાદ થઈ ગયા. મીડિયામાં તેમને જેટલુ સ્થાન મળી રહ્યું છે તે આપણા પ્રધાનમંત્રી કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ કરતા વધારે છે.

Sushant was not as famous during his lifetime as he is after his death. The space in media he is occupying nowadays is perhaps more than our PM or President of US ! — Majeed Memon (@advmajeedmemon) August 12, 2020

મેમને તેના ટ્વિટમાં લખ્યુ હતું કે કોઈ પણ ગુનાની તપાસ થાય છે, તો તેની ગુપ્તતા જાળવી રાખવી પડે છે. પૂરાવા એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા માટે જે પગલાં ભરવામાં આવતા હોય છે તેને જાહેર કરવાથી સત્યતા અને ન્યાયને અસર થાય છે.

When a crime is at investigation stage, secrecy has to be maintained. Publicising every development in the process of collecting vital evidence adversely affects the interest of truth and justice. — Majeed Memon (@advmajeedmemon) August 12, 2020



જોકે, ટ્વિટ અંગેના વિવાદ અંગે માજિદ મેમને વધુ એક ટ્વિટ કરી કહ્યું કે સુશાંત અંગે માટા ટ્વિટને લઈ ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે. તો શુ તેનો અર્થ એવો થાય છે કે સુશાંત અગાઉ આટલો પ્રસિદ્ધ ન હતો અથવા ન્યાય નહીં મળવો જોઈએ? બિલકુલ નહીં. ગેરસમજથી બચવુ જોઈએ. ટ્વિટ કોઈનું અપમાન કરતુ નથી.

There is so much noise on my tweet on Sushant . Does it mean that Sushant was not popular during his life time or that he should not get justice ? Certainly not. Misinterpretation should be avoided.The tweet doesnot in any way insults or belittle him. — Majeed Memon (@advmajeedmemon) August 12, 2020

સંજય રાઉતે પણ વિવાદિસ્પદ ટીપ્પણી કરી હતી

કેસમાં શિવસેના સાંસદ સંજય રાઉતે પણ વિવાદાસ્પદ ટીપ્પણી કરી હતી. તેમણે સુશાંતના પિતાની બીજા લગ્નને લઈ આરોપ લગાવતા કહ્યું કે સુશાંતની વાતથી નારાજ રહ્યા હતા.