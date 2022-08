Gujarati News

National

Senior Advocate Dushyant Dave Started Crying In The Court, Told CJI Ramana You Are The Judge Of The People.

સુપ્રીમ કોર્ટમાં CJIનો છેલ્લો દિવસ: સીનિયર એડવોકેટ દુષ્યંત દવે કોર્ટમાં રડવા લાગ્યા, CJI રમનાને કહ્યું- તમે જનતાના જજ છો

CJI રમનાની નિવૃત્તિ બાદ જસ્ટિસ યુયુ લલિત દેશના આગામી CJI હશે.

સુપ્રીન કોર્ટમાં ચીફ જસ્ટીસ એનવી રમના શુક્રવારે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. તે પહેલા તેઓ 5 મુખ્ય મામલાની સુનાવણી કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન એટર્ની જનરલ કેકે વેણુગોપાલે કહ્યું કે તમારી નિવૃત્તિથી અમે એક બૌદ્ધિક અને ઉત્કૃષ્ટ ન્યાયાધીશને ગુમાવી રહ્યા છીએ. જ્યારે, સીનિયર એડવોકેટ દુષ્યંત દવે કોર્ટ રૂમમાં જ રડવા લાગ્યા હતા. તેણે કહ્યું- તમે જનતાના ન્યાયાધીશ છો. સુપ્રીમ કોર્ટના ઈતિહાસમાં આ પહેલીવાર બન્યું છે કે જ્યારે સીજેઆઈની સેરેમોનિયલ બેન્ચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ થયું હોય. જેને સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઈટ પર વેબકાસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.

છેલ્લા બે દિવસમાં આ કેસોની સુનાવણી

કર્ણાટક કોલ માઇનિંગ- કર્ણાટકના બેલ્લારી, ચિત્રદુર્ગા અને તુમકુરુ જિલ્લામાં ખાણકામ કરતી કંપનીઓ માટે આયર્ન ઓર ખાણની મર્યાદામાં વધારો.

મફત ચૂંટણીની જાહેરાતો- ફ્રીબીઝ મામલાને 3-જજની બેન્ચને રિફર કર્યો છે.

ગોરખપુર રમખાણો કેસ- 2007ના હોટ સ્પીચ કેસમાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સામે કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરીને પડકારતી અરજી ફગાવી દેવામાં આવી.

નાદારી કાયદો- નાદારી અને નાદારી કોડ (IBC) કસ્ટમ્સ એક્ટ પર લાગુ થશે. કસ્ટમ્સ ઓથોરિટી માત્ર ડ્યુટી અને વસૂલાતની માત્રા નક્કી કરી શકે છે પરંતુ વસૂલાતની કાર્યવાહી શરૂ કરી શકતી નથી.

પેગાસસ- કમિટીને 5 ફોનમાં માલવેયર મળ્યો, પરંતુ તે પેગાસસ છે કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી. સમિતિએ કહ્યું કે સરકારે મદદ કરી નથી. આગામી સુનાવણી સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા સપ્તાહમાં થશે.

બિલકિસ બાનો- ગુજરાત સરકારને નોટિસ આપવામાં આવી છે, 11 દોષિતોને પક્ષકાર બનાવવા કહ્યું છે. આગામી સુનાવણી બે અઠવાડિયા પછી સપ્ટેમ્બરમાં થશે.

નાદારી કાયદો- નાદારી અને નાદારી કોડ (IBC) કસ્ટમ્સ એક્ટ પર લાગુ થશે. કસ્ટમ્સ ઓથોરિટી માત્ર ડ્યુટી અને વસૂલાતની માત્રા નક્કી કરી શકે છે પરંતુ વસૂલાતની કાર્યવાહી શરૂ કરી શકતી નથી.

પેગાસસ- કમિટીને 5 ફોનમાં માલવેયર મળ્યો, પરંતુ તે પેગાસસ છે કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી. સમિતિએ કહ્યું કે સરકારે મદદ કરી નથી. આગામી સુનાવણી સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા સપ્તાહમાં થશે.

બિલકિસ બાનો- ગુજરાત સરકારને નોટિસ આપવામાં આવી છે, 11 દોષિતોને પક્ષકાર બનાવવા કહ્યું છે. આગામી સુનાવણી બે અઠવાડિયા પછી સપ્ટેમ્બરમાં થશે.

PMLA- સમીક્ષા અરજી પર કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ આપવામાં આવી છે. એમ પણ કહ્યું કે આ કાયદો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, અને માત્ર 2 પાસાઓ પર પુનર્વિચાર કરવા લાયક છે.એક ECIR (ED દ્વારા નોંધાયેલ FIR)નો અહેવાલ આરોપીને ન આપવાની જોગવાઈ અને બીજુ પોતાને નિર્દોષ સાબિત કરવાની જવાબદારી આરોપીઓ પર હોવાની જોગવાઈ.

PM મોદીની સુરક્ષા ચૂંક - PM મોદીની સુરક્ષા ચૂંક કેસની તપાસ માટે રચાયેલી સમિતિએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું કે ફિરોઝપુરમાં SSP કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની ફરજ બજાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.

CJIએ કહ્યું કે I Am Sorry.

સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ એનવી રમનાના કાર્યકાળનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. આ પ્રસંગે એનવી રમનાએ શુક્રવારે ફંક્શન બેંચને સંબોધિત કર્યું હતુ. તેમણે કહ્યું કે 16 મહિનામાં હું માત્ર 50 દિવસ માટે અસરકારક અને પૂર્ણ સમયની સુનાવણી કરી શક્યો છું. CJI એનવી રમના તેમના કાર્યકાળમાં સુનાવણી માટે પેન્ડિંગ કેસો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરી શકવા માટે માફી માંગી હતી. આ દરમિયાન CJIએ કહ્યું કે I Am Sorry. ​​​​​​​

રજિસ્ટ્રીની પ્રક્રિયાથી નારાજ હતા, વિદાયના ભાષણમાં પણ કહ્યું

એનવી રમણા કોર્ટની 16 બેન્ચમાં સુનાવણી માટે માસ્ટર ઓફ રોસ્ટર કેસ ડિસ્ટ્રીબ્યૂટ કરી રહ્યા છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં લિસ્ટિંગને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટની રજિસ્ટ્રી સામે તેઓ લાચાર દેખાતા હતા. વાસ્તવમાં 17 ઓગસ્ટે સુનાવણી માટે એક કેસ રજિસ્ટ્રી દ્વારા દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. CJI રમના ખૂબ નારાજ થઈ ગયા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ આ મુદ્દે 26 ઓગસ્ટે તેમના વિદાય ભાષણમાં જણાવશે.

જો કે, વિદાય ભાષણ દરમિયાન, તેમણે કહ્યું કે પેન્ડિંગ કેસોનો મુદ્દો સૌથી મોટો પડકાર છે અને હું સંમત છું કે લિસ્ટિંગ એક એવું ક્ષેત્ર છે જ્યાં હું વધારે ધ્યાન આપી શક્યો નહીં. તે બદલ મને દુ:ખ છું. સિસ્ટમ સુધારવાનો એકમાત્ર રસ્તો આધુનિક ટેક્નોલોજી અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ.પરંતુ વ્યાપારી સંસ્થાઓથી વિપરીત,અમે માર્કેટમાંથી તેની ખરીદી કરી શકતા નથી.

રમનાએ એમ પણ કહ્યું હતું કે એવા ઘણા મુદ્દા છે જેના પર તે સવાલ ઉઠાવવા માંગતા હતા, પરંતુ તે પદ છોડતા પહેલા બોલવા માંગતા ન હતા.

લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ 2018થી થવાનું હતું, પરંતુ કોર્ટે તેનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો

અગાઉ 26 સપ્ટેમ્બર 2018ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટની 3 જજની બેન્ચે જાતીય અપરાધો અને વૈવાહિક વિવાદો સંબંધિત કેસો સિવાય સુનાવણીની લાઇવ-સ્ટ્રીમિંગને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે તેને વ્યવહારમાં અપનાવ્યું ન હતુ. કર્ણાટક, ગુજરાત, ઓડિશા જેવી દેશની ઘણી હાઈકોર્ટ તેમના સંબંધિત સત્તાવાર યુટ્યુબ પર સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ કરી રહી છે.

યુયુ લલિત આગામી CJI હશે

CJI રમનાની નિવૃત્તિ બાદ જસ્ટિસ યુયુ લલિત દેશના 49મા CJI હશે. જસ્ટિસ લલિત 27 ઓગસ્ટે CJI તરીકે શપથ લેશે. સુપ્રીમ કોર્ટના બીજા સૌથી વરિષ્ઠ જજ જસ્ટિસ લલિત માત્ર 74 દિવસ માટે જ CJI બનશે, કારણ કે તેઓ 8 નવેમ્બરે નિવૃત્ત થશે. જસ્ટિસ લલિત 'ટ્રિપલ તલાક'ની પ્રથાને ગેરકાયદેસર ઠેરવવા સહિત અનેક સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદાઓનો ભાગ રહ્યા છે.