દિવ્ય ભાસ્કર Jul 25, 2020, 03:04 PM IST

રણબીરગઢ વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોએ એન્કાઉન્ટરમાં 2 આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા છે. આતંકવાદીઓ છૂપાયેલા હોવાની માહિતી મળતા આર્મી અને પોલીસ જવાનોએ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. આ દરમિયાન આંતકવાદીઓએ ફાયરિંગ શરુ કરી દીધું. વળતી કાર્યવાહીમાં બે આતંકી માર્યા ગયા છે.

#RanbirgarhEncounterUpdate: Another #unidentified #terrorist killed (total 02). Search going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/iu4RlTassv