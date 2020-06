દિવ્ય ભાસ્કર Jun 16, 2020, 08:54 AM IST

જમ્મુ-કાશ્મીર. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં શોપિયાં જિલ્લામાં તુર્કવંગમ વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોએ 3 આતંક વાદીઓને ઠાર કર્યા છે. સર્ચ ઓપરેશન હજુ ચાલું છું. સુરક્ષાદળોએ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મે મહિનાથી ઓપરેશન ચાલું કર્યું છે. આ મહિનામાં 28 આતંકીઓ માર્યા ગયા છે.

