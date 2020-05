દિવ્ય ભાસ્કર May 19, 2020, 03:18 PM IST

નવી દિલ્હી:. કેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ મંગળવારે કચરામુક્ત શહેરોનું રેટીંગ જાહેર કર્યું હતું. તેમાં રાજકોટ, સુરત, છત્તીસગઢના અંબિકાપુર, કર્ણાટકના મૈસૂર, મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોર અને મહારાષ્ટ્રના નવી મુંબઇને 5 સ્ટાર રેટીંગ મળ્યું છે. અમદાવાદ, હરિયાણાના કરનાલ, નવી દિલ્હી, આન્ધ્રપ્રદેશના તિરૂપતિ અને વિજયવાડા, ચંડીગઢ અને છત્તીસગઢના ભિલાઇનગરને ત્રણ સ્ટાર રેટીંગ મળ્યું છે. જ્યારે વડોદરા, દિલ્હી કેન્ટ અને રોહતકને એક સ્ટાર રેટીંગ આપવામા આવ્યું છે.

Heartiest congratulations to Ambikapur, Rajkot, Surat, Mysuru, Indore & Navi Mumbai for receiving a 5-Star Rating, 65 cities for receiving a 3-Star Rating & 70 cities for receiving 1-Star Rating this year.

I am sure this will inspire all cities to improve their ratings in future.