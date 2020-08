દિવ્ય ભાસ્કર Aug 05, 2020, 03:33 PM IST

અમદાવાદ. અયોધ્યા ખાતે વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે યોજાયેલ ભૂમિપૂજન અને શિલાન્યાસ કાર્યક્રમને જોઈને મંદિર નિર્માણ અંગે અવિરત સંઘર્ષ કરનારાં સૌ કોઈ આનંદિત થયા છે. તેમાં દિગ્ગજ કાનૂનવિદ્ કે. પરાસરન પણ મુખ્ય છે. તેઓ વૃદ્ધાવસ્થાના કારણે શિલાન્યાસ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા ન હતા અને ચેન્નાઈ સ્થિત પોતાના ઘરેથી ટીવી પર સપરિવાર તેમણે કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. દાયકાઓ સુધી ચાલેલા કાનૂની જંગમાં કે. પરાસરન રામ જન્મભૂમિ ન્યાસના વકીલ તરીકે કાર્યરત હતા અને ગત વર્ષે સર્વોચ્ચ અદાલતે રામલલ્લા વિરાજમાનની તરફેણમાં આપેલ ચૂકાદામાં તેમની ભૂમિકા બહુ જ મહત્વપૂર્ણ મનાય છે. અમૂલ્ય સેવાઓની કદર સ્વરૂપે પરાસરનને રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્રના ટ્રસ્ટી તરીકે સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

Look at K Parasaran who fought the aggressive liberal, left and congress lawyers with smile and compassion in the Supreme Court sitting at home and seeing the Bhumi puja in Ayodhya. We should bow our heads to their nonagenarian legal genius who got us the Ram Janmasthaan pic.twitter.com/Pi2DGz8TX0