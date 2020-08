દિવ્ય ભાસ્કર Aug 09, 2020, 11:15 AM IST

નવી દિલ્હી. રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાની દિશામાં મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે વિદેશમાંથી આયાત કરાતા 101 રક્ષા ઉપકરણો પર પ્રતિબંધ લગાવાય રહ્યો છે. આ સાધનોને હવે દેશમાં તૈયાર કરાશે. તેનો હેતુ દેશના રક્ષા બજારને મજબૂત કરવાનો છે.આ ઉપકરણોને રક્ષા અનુસંધાન અને વિકાસ સંસ્થાન (DRDO) દ્વારા તૈયાર ડિઝાઈનની મદદ લેવાશે. તેને ત્રણેય સેનાની જરૂરિયાતના આધારે તૈયાર કરાશે.

ભારત અને ચીન વચ્ચે લદ્દાખમાં અમુક મહત્વના વિસ્તારમાં આજે પણ તણાવ છે. 15 જૂનની હિંસક અથડામણ પછી ચીન હજુ અમુક વિસ્તારમાંથી પાછળ હટ્યું નથી.

શનિવારે બેઠક થઈ હતી

ભારત અને ચીન વચ્ચે શનિવારે મેજર જનરલ લેવલની ચર્ચા થઈ હતી. જે લગભગ 8.30 કલાક ચાલી હતી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, પૂર્વ લદ્દાખના દૌલત બેગ ઓલ્ડી(DBO) અને દેપ્સાંગ સહિત લાઈન ઓફ એક્ચુઅલ કંટ્રોલ(LAC)ના તણાવ વાળા વિસ્તારમાંથી સેનાને પાછળ ખસેડવા અંગે ચર્ચા કરાઈ હતી.ચીની સેના દેપ્સાંગ,પેંગોંગ ત્સો લેક અને ગોગરાથી હજુથી પાછળ હટી નથી. ભારતે તાત્કાલિક તેમને આ વિસ્તારમાં પાછળ હટવા માટે કહ્યું છે.

The embargo on imports is planned to be progressively implemented between 2020 to 2024. Our aim is to apprise the Indian defence industry about the anticipated requirements of the Armed Forces so that they are better prepared to realise the goal of indigenisation.