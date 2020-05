દિવ્ય ભાસ્કર May 23, 2020, 06:00 PM IST

નવી દિલ્હી. લોકડાઉન દરમિયાન રેલવેએ શનિવારે મુસાફરો અને પરપ્રાંતિય મજૂરોના વાહન વ્યવહાર વિશે માહિતી આપી હતી. રેલવેએ જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉન દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 45 લાખ લોકો શ્રમિક ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી ચુક્યા છે. આમાં 80% યુપી અને બિહારના લોકો હતા. રેલવે બોર્ડના અધ્યક્ષ વિનોદકુમાર યાદવે કહ્યું કે, આગામી 10 દિવસમાં 36 લાખ મુસાફરો 2600 ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરશે. તેમણે કહ્યું કે અમે પરપ્રાંતિય મજૂરોની હિલચાલ અંગે 27 માર્ચે એડવાઇઝરી જારી કરી હતી જેમાં ટ્રક અથવા અન્ય માધ્યમથી સ્થળાંતર કરનારાઓની ગેરકાયદેસર મુસાફરી અટકાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.

રેલ્વે પ્રેસ કોન્ફરન્સની મુખ્ય બાબતો

