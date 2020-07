દિવ્ય ભાસ્કર Jul 20, 2020, 01:00 PM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ફરીથી શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે ટ્વિટ કર્યું- પીએમએ સતામાં આવવા માટે પોતાની ફેક મજબૂત છબી ઉભી કરી છે. આ તેમની સૌથી મોટી તાકાત છે પરંતુ ભારત માટે આ સૌથી મોટી નબળાઈ છે.

PM fabricated a fake strongman image to come to power. It was his biggest strength.



It is now India’s biggest weakness. pic.twitter.com/ifAplkFpVv