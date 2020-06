દિવ્ય ભાસ્કર Jun 30, 2020, 04:48 PM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ મંગળવારે કોરોના અને અર્થવ્યવસ્થાને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સૂચન કર્યા છે. રાહુલે કહ્યું છે કે કોરોનાથી અર્થવ્યવસ્થાને મોટો ફટકો પડ્યો છે. તેનાથી સૌથી વધારે નુકસાન ગરીબ પરીવાર, મજૂર અને મધ્યમવર્ગને થયું છે. સરકાર ન્યાય યોજના જેવી એક સ્કીમ લાવે. તે વધારે લાંબી ન હોય, છ મહિના માટે હોય. તે અંતર્ગત ગરીબ પરીવારના ખાતામાં રૂ. 7500 દર મહિને જમા કરે.

રાહુલે કહ્યું કે તેનાથી ડિમાન્ડ વધશે અને અર્થવ્યવસ્થા ફરી પાડા ઉપર આવશે. જોકે સરકાર તેનો ત્રણ-ચાર વાર ઈનકાર કરી ચૂકી છે. તેનું કહેવું છે કે પૈસા નથી. પરંતુ હું યાદ અપાવી દઉં કે 15 મોટા ઉદ્યોગપતિઓનો લાખો-કરોડોનો ટેક્સ માફ કરી દીધો છે.

રાહુલે ચીનથી ઈમ્પોર્ટ મુદ્દે સરકારને ઘેરી

રાહુલ ગાંધીએ ચીનથી ઈમ્પોર્ટ મુદ્દે સરકારને ઘેરી છે. તેમણે મંગળવારે સરકારને કહ્યું કે ભાજપ મેક ઈન ઈન્ડિયાની વાત કરે છે, પરંતુ સામાન ચીનથી ખરીદે છે. રાહુલે ટ્વિટર પર બે ગ્રાફ શેર કરી જેમા મનમોહન અને મોદી સરકારના સમયે ચીનથી ઈમ્પોર્ટની ટકાવારી દર્શાવી છે.

Facts don’t lie.



BJP says:

Make in India.



BJP does:

Buy from China. pic.twitter.com/hSiDIOP3aU