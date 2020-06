કેટલાક યુઝર્સે રાહુલ ગાંધીને સરન્ડરનો સ્પેલિંગ ચેક કરવાની સલાહ આપી તો કેટલાકે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની સાથેની તેમની તસ્વીરો પોસ્ટ કરી

રાહુલ છેલ્લા પાંચ દિવસથી ભારત-ચીન સીમા વિવાદને લઈને સરકારની નીંદા કરનારા ટ્વિટ કરી રહ્યાં છે

દિવ્ય ભાસ્કર Jun 21, 2020, 04:56 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારત-ચીનના તણાવને લઈને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સતત સરકાર સામે સવાલો કરી રહ્યાં છે. રાહુલે રવિવારે સતત પાંચમાં દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સવાલ કર્યો છે. રાહુલ ગાંધીએ રવિવારે ટ્વિટર કર્યું કે નરેન્દ્ર મોદી વાસ્તવમાં ‘સરન્ડર મોદી’ છે. જોકે સરન્ડર શબ્દનો સ્પેલિંગ ખોટો લખાઈ ગયો છે. બાદમાં ટ્વિટર યુઝર્સે તેમની મજાક ઉડાવવાનું શરૂ કર્યું છે.

Narendra Modi



Is actually



Surender Modihttps://t.co/PbQ44skm0Z — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 21, 2020

એક ટ્વિટર યુઝરે જિનપિંગની સાથે રાહુલની તસ્વીર પોસ્ટ કરી હતી.

એક યુઝરે રાહુલે સુરેન્દ્રનો અર્થ સમજાવ્યો

Thanks @RahulGandhi for equating @narendramodi ji with ‘सुरेंद्र ( Surender) means King or Gods-Indra Devta’



There is NO better day for You to acknowledge this than #FathersDay #SolarEclipse2020 pic.twitter.com/mps0a3ZIgI — Kangana Ranaut (@KRforINDIA) June 21, 2020

રાહુલે શનિવારે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ચીન સમક્ષ સરન્ડર કરવાની વાતને ટ્વિટ કરી હતી. રાહુલે ટ્વિટ કર્યું હતું કે ચીનના હુમલા સામે વડાપ્રધાને સરન્ડર થયા. રાહુલે એ પણ પૂછ્યું કે જો એ જમીન ચીનની હતી તો ભારતના સૈનિકોએ શહીદ શાં માટે થવું પડ્યું ?

PM has surrendered Indian territory to Chinese aggression.



If the land was Chinese:

1. Why were our soldiers killed?

2. Where were they killed? pic.twitter.com/vZFVqtu3fD — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 20, 2020

19 જૂને રાહુલે 3 વાત કહી

It’s now crystal clear that:



1. The Chinese attack in Galwan was pre-planned.



2. GOI was fast asleep and denied the problem.



3. The price was paid by our martyred Jawans.https://t.co/ZZdk19DHcG — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 19, 2020

1. ગલવાનમાં ચીનનો હુમલો એક ષડયંત્ર હતું.

2. સરકાર ઉંધમાં હતી, તેણે સમસ્યાને ન સમજી.

3. શહીદ થયેલા જવાનોએ તેની કિંમત ચુકવી.

રાહુલે 18 જૂને પણ સરકાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે જવાનોને વગર હથિયારે શહીદ થવા શાં માટે મોકલવામાં આવ્યા ? તેના માટે કોણ જવાબદાર છે ?

રાહુલે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહને સીધો સવાલ કર્યો હતો. રક્ષા મંત્રીએ કહ્યું હતું કે ગલવાન વેલીમાં આપણા સૈનિકો શહીદ થવાની દુ:ખી છું. રાહુલે તેમને પૂછ્યું કે તમે ચીનનું નામ શાં માટે લઈ રહ્યાં નથી ? જ્યારે સૈનિકો શહિદ થઈ રહ્યાં છે ત્યારે તમે તો રેલીઓ કરી રહ્યાં છો ? ચીજોને શાં માટે છુપાવવામાં આવી રહી છે ?