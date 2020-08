રાહુલે કહ્યું- પ્રધાનમંત્રી મોદી સિવાય સૌને ભારતીય સેનાની વીરતા અને ક્ષમતા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ

મનીષ તિવારીએ કહ્યું- પ્રધાનમંત્રીમાં એટલી હિંમત નથી કે તે ચીનનું નામ પણ બોલી શકે

દિવ્ય ભાસ્કર Aug 16, 2020, 07:16 PM IST

નવી દિલ્હી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લા પરથી જે સંબોધન કર્યું હતું તે અંગે કોંગ્રેસે રવિવારે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ગલવાન ઘાટીમાં ચીન તરફથી ગતિવિધિ કરવામાં આવી તેમ છતાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભાષણમાં ચીનના નામનો ઉલ્લેખ શા માટે ન કર્યો?

બીજી બાજુ રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ, RSSની પણ આકરી ટીકા કરી હતી. રાહુલે મીડિયા અહેવાલને ટાંકી ટ્વિટ કર્યું કે ભાજપ અને RSS દેશમાં ફેસબુક અને વ્હોટ્સએપ પર અંકૂશ ધરાવે છે. બન્ને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મારફતે મતદાતાઓને પ્રભાવિત કરવા ફેક ન્યૂઝ તથા નફરત ફેલાવી છે. છેવટે અમેરિકાનું મીડિયા ફેસબુક અંગે ખરી માહિતી સાથે સામે આવ્યુ છે.

BJP & RSS control Facebook & Whatsapp in India.



They spread fake news and hatred through it and use it to influence the electorate.



Finally, the American media has come out with the truth about Facebook. pic.twitter.com/Y29uCQjSRP — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2020

પ્રધાનમંત્રીને કઈ વાતનો ડર છેઃ કોંગ્રેસ

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા રણદીપ સુરજેવાલાએ કહ્યું કે અમને આપણા સૈનિકો પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. કોંગ્રેસ સહિત 130 કરોડ ભારતવાસીઓને સેનાના સાહસ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પણ પ્રધાનમંત્રી તેમના ભાષણમાં ચીનનું નામ લેતા શા માટે ડરે છે? કોંગ્રેસે કહ્યું કે સીમા પર તણાવ બાદ અત્યાર સુધી પ્રધાનમંત્રીએ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ચીનનું નામ લીધુ નથી.

રાહુલે પણ ટીકા કરી

રાહુલ ગાંધીએ પણ રવિવારે પ્રધાનમંત્રીની ટીકા કરી હતી. તેમણે ટ્વિટ કર્યું કે સૌને સેનાની વીરતા અને ક્ષમતા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે.

Everybody believes in the capability and valour of the Indian army.



Except the PM:



Whose cowardice allowed China to take our land.



Whose lies will ensure they keep it. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2020

મનીષ તિવારીએ પ્રશ્ન કર્યો

ભૂતપુર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન અને કોંગ્રેસ નેતા મનીષ તિવારીએ શનિવારે ટ્વીટ કર્યું કે ચીને આપણા વિસ્તાર પર કબ્જો જમાવી લીધો છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રીમાં એટલી હિંમત નથી કે ચીનનું નામ પણ લઈ શકે. તિવારીએ પ્રશ્ન કર્યો કે તે કેવા પ્રકારના નેતા છે?