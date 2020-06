દિવ્ય ભાસ્કર Jun 22, 2020, 10:05 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે ગલવાન ઘાટીમાં હિંસક અથડામણ બાદ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી ફરી એક વખત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને લઈ પ્રશ્ન કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ચીનનું મીડિયા પીએમ મોદીની પ્રશંસા શા માટે કરી રહ્યું છે?એક ન્યૂઝ અહેવાલને ટાંકી રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કર્યું કે ચીને આપણા સૈનિકોને માર્યા છે. ચીને આપણી જમીન લઈ લીધી છે. તો પછી ચીનનું મીડિયા આપણા પ્રધાનમંત્રીની પ્રશંસા શા માટે કરે છે?તેમણે સર્વપક્ષીય બેઠકમાં પીએમના નિવેદન અંગે ચીનના અખબારોમાં છપાયેલા અહેવાલોને ટાંક્યા હતા.

China killed our soldiers.

China took our land.



Then, why is China praising Mr Modi during this conflict? pic.twitter.com/iNV8c1cmal