દિવ્ય ભાસ્કર Apr 26, 2020, 10:13 AM IST

નવી દિલ્હી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે સવારે 11 વાગ્યે મન કી બાત કરશે. તેમનો કાર્યક્રમ દર મહિનાના અંતિમ રવિવારે યોજાય છે. દેશભરમાં કોરોનાવાયરસને કારણે લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં મોદી લોકોને વિશેષ અપીલ કરી શકે છે. તેઓ લોકડાઉન સંબંધિત કાર્યક્રમ અંગેની વધુ માહિતી પણ આપી શકે છે.

પીએમની આ ચાલુ વર્ષની ચોથી આવૃત્તિ અને મન કી બાતની કુલ 64મી આવૃત્તિ હશે. આ પહેલા પીએમ મોદીએ 29 માર્ચે મનની વાત કરી હતી. 12 એપ્રિલના રોજ એક ટ્વીટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ મહિનાની મન કી બાત 26 તારીખે થશે. આ માટે મોદીએ સૂચનો માંગ્યા હતા. અગાઉ, જ્યારે મોદીએ મનની વાત કરી હતી, ત્યારે તેમણે કોરોના પર જ વાત કરી હતી. આ વખતે પણ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે કે મોદી કોરોનાવાયરસ વિશે જ ઉલ્લેખ કરશે.

Have been getting several insightful inputs for this month's #MannKiBaat. Do tune at 11 AM tomorrow. pic.twitter.com/bwPKfiXOYC