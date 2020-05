દિવ્ય ભાસ્કર May 12, 2020, 12:51 PM IST

નવી દિલ્હી. વડાપ્રધાન મોદી આજે સાંજે 8 વાગે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરવાના છે. નોંધનીય છે કે, વડાપ્રધાને ગઈ કાલે દરેક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક કરી હતી અને લોકડાઉન વિશે સૂચનો માંગ્યા હતા. તેથી માનવામાં આવે છે કે, આજે વડાપ્રધાન લોકડાઉન વિશે કોઈ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે.

Shri @narendramodi will be addressing the nation at 8 PM this evening.