દિવ્ય ભાસ્કર Aug 01, 2020, 01:16 PM IST

નવી દિલ્હી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે 4.30 વાગ્યે સ્માર્ટ ઈન્ડિયા હેકાથોનના ગ્રાઉન્ડ ફિનાલેને વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સંબોધિત કરશે. તે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત પણ કરશે. તેમણે શુક્રવારે ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે, યંગ ઈન્ડિયા ટેલેન્ટથી ભરેલું છે. હેકાથોનમાં ઈનોવેશન અને એક્સીલેન્સનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

મોદીએ કહ્યું કે, સ્માર્ટ ઈન્ડિયા હેકાથોન કલ્પના અને નવી શોધ માટે એક અદભૂત પ્લેફોર્મ બનીને સામે આવ્યું છે. હાલ આપણા યુવાનો કોરોના પછીની દુનિયા પર ફોકસ કરી રહ્યા છે. સાથે જ દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાના રસ્તા પર આગળ વધી રહ્યા છે.

Young India is filled with talent! The grand finale of the Smart India Hackathon 2020 showcases this very spirit of innovation and excellence. On 1st August at 4:30 PM, looking forward to interacting with the finalists of the Hackathon and knowing more about their works.