Gujarati News

National

Political Strategist Prashant Kishor Tips To Congress Sonia Gandhi Party Will Have To Return To The Old Principles

PKની કોંગ્રેસને ટિપ્સ: પાર્ટીએ સ્થાયી અધ્યક્ષ સાથે જૂના સિદ્ધાંતો પર પરત આવવું પડશે, નેતાઓ-કાર્યકર્તાઓની ફોજ તૈયાર કરો

2014 લોકસભા ચૂંટણીમાં હાર્યા પછી કોંગ્રેસના પર્ફોર્મન્સમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આ દરેક પડકારોનો સામનો કરવા માટે હવે કોંગ્રેસે રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરની મદદ લેવાનું નક્કી કર્યું છે. પ્રશાંત કિશોર કોંગ્રેસ-અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી સહિત ઘણા મોટા નેતાઓ સાથે બેઠક કરી ચૂક્યા છે. તાજેતરમાં જ પ્રશાંત કિશોરે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ વધારે સારું પ્રદર્શન કેવી રીતે કરી શકે એ વિશે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું. કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટે પ્રશાંતિ કિશોરે પાર્ટીને અમુક ટિપ્સ આપી છે એ હવે જાહેર થવા લાગી છે. કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલાં સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે PKએ તેમની બ્લૂ પ્રિન્ટમાં પાર્ટીને જૂના સિદ્ધાંતો પર પરત આવવા, કાર્યકર્તાઓને મજબૂત કરવા અને સ્થાયી પાર્ટી અધ્યક્ષની નિમણૂક કરવા કહ્યું છે.

પ્રેઝન્ટેશનમાં પ્રશાંતે ગાંધીજીને યાદ કર્યા

પ્રશાંત કિશોરે ગઠબંધન સાથેના મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવા અને પાર્ટીની કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં સુધારો કરવા પર ભાર આપ્યો છે. PKએ પ્રેઝન્ટેશનની શરૂઆત મહાત્મા ગાંધીના કોટ- The Indian National Congress… cannot be allowed to die, it can only die with the nation સાથે કરી હતી, જેનો અર્થ થાય છે- ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસને ક્યારેય મરવા ના દેવાય, એ માત્ર દેશની સાથે જ મરી શકે છે.

પ્રશાંત કિશોરે જે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું એ તેમણે સોનિયા ગાંધીને ગયા વર્ષે જૂન મહિનામાં આપ્યું હતું. એમાં ભારતની જનસંખ્યા, વોટર, વિધાનસભા સીટ, લોકસભા સીટ સુધીના આંકડા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, તેમણે મહિલાઓ, યુવાનો, ખેડૂતો અને નાના વેપારીઓની સંખ્યાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એમાં 2024માં 13 કરોડ ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ પર પણ ફોકસ કરવામાં આવ્યું હતું.

1984 પછી કેવી રીતે વોટ ઘટ્યા

પીકેએ તેમના પ્રેઝન્ટેશનમાં જણાવ્યું હતું કે અત્યારે કોંગ્રેસના રાજ્યસભા અને લોકસભામાં 90 સાંસદો છે. વિવિધ વિધાનસભામાં 800 ધારાસભ્યો છે. કોંગ્રેસની ત્રણ રાજ્યમાં સરકાર છે. 3માં કોંગ્રેસ સહયોગી પાર્ટી સાથે સરકારમાં કામ કરી રહી છે. જ્યારે 13 રાજ્યમાં કોંગ્રેસ મુખ્ય વિપક્ષી પાર્ટી છે. 3 રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ સહયોગી પાર્ટી સાથે મુખ્ય વિપક્ષમાં છે. પોતાના પ્રેઝન્ટેશનમાં PKએ જણાવ્યું હતું કે 1984 પછી કેવી રીતે કોંગ્રેસનું વોટિંગ સતત ઘટી રહ્યું છે.

PKએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટે 5 રાજકીય પગલાં લેવા પડશે

1- નેતૃત્વના મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવો પડશે

2- ગઠબંધન સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓનો ઉકેલ લાવવો પડશે

3- પાર્ટીએ જૂના સિદ્ધાંતો પર પરત આવવું પડશે

4- કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓની ફોજ બનાવવી પડશે

5- કોંગ્રેસે કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર

કોંગ્રેસને સત્તામાં લાવવાની ફોર્મ્યુલા

કોંગ્રેસને ફરી સત્તામાં લાવવા માટે PKએ ત્રણ ફોર્મ્યુલા જણાવી છે. પહેલી- કોંગ્રેસ આખા દેશમાં સ્વતંત્ર પાર્ટીની જેમ જ ચૂંટણી લડે, એટલે કે કોઈ પાર્ટી સાથે ભેગા મળીને ચૂંટણી લડવાનું રહેવા દે. બીજી- કોંગ્રેસ ભાજપ અને મોદીને હરાવવા માટે દરેક પાર્ટીઓને ભેગી કરે અને UPAને મજબૂત કરે. ત્રીજી- અમુક રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ એકલી ચૂંટણી લડે અને અમુક રાજ્યોમાં સહયોગી પાર્ટીઓની મદદ લે. આ દરમિયાન કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય પાર્ટીની છબિને પણ યથાવત્ રાખી શકશે.