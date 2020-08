દિવ્ય ભાસ્કર Aug 15, 2020, 11:28 AM IST

નવી દિલ્હી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે 74મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે ચીન અને પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વિના ઈશારામાં સંદેશ આપ્યો કે ભારત કોઈપણ પડકારનો સામનો કરવા તૈયાર છે. મોદીએ લદ્દાખનો ઉલ્લેખ કર્યો. કહ્યું- આપણા બહાદુર સૈનિકો શું કરી શકે છે, દેશ શું કરી શકે છે, લદ્દાખમાં દુનિયાએ આ જોયું છે.

15 જૂને લદ્દાખની ગલવન ખીણમાં ભારતીય અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ હતી. આમાં ભારતના 20 સૈનિકો શહીદ થયા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર 40થી વધુ ચીની સૈનિકો માર્યા ગયા હતા. જોકે, ચીને હજી સુધી આની પુષ્ટિ કરી નથી.

