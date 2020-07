દિવ્ય ભાસ્કર Jul 26, 2020, 02:52 PM IST

નવી દિલ્હી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 67મી વખત મન કી બાત કાર્યક્રમમાં દેશની જનતાને સંબોધી રહ્યા છે. તેમણે કારગિલ યુદ્ધના 21 વર્ષ પુરા થવા અંગે આ યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા સૈનિકોને યાદ કર્યા અને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી. આ દરમિયાન વડાપ્રધાને કહ્યું કે, આજે કારગિલ વિજય દિવસ છે. પાકિસ્તાને ભારત સાથે દગો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પણ જીત ભારતના સૈનિકોના જુસ્સાની થઈ.

વડાપ્રધાને કહ્યું કે,એ દિવસ સૌથી અનમોલ ક્ષણોમાંથી એક છે.સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકો તેમના વીરોને નમન કરી રહ્યા છે. હું તમામ દેશવાસીઓ તરફથી એ વીર માતાઓને નમન કરું છું, જેમણે આવા વીરનો જન્મ આપ્યો છે.

