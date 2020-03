વડાપ્રધાન મોદીએ રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરતાં કહ્યું, આગામી 21 દિવસ સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન, ઘરમાં રહો, ખુદ સુરક્ષિત રહો, દેશને સુરક્ષિત રાખો

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 24, 2020, 08:12 PM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાત્રે 8 વાગ્યે દેશને સંબોધિત કરશે . આ તેમનું દેશને છઠ્ઠું અને પાંચ દિવસમાં બીજું દેશને સંબોધન હશે. આ દરમિયાન તેઓ મહામારી બની ચૂકેલા કોરોનાવાયરસના વધી રહેલા પ્રકોપને લઇને અમુક મહત્વપૂર્ણ વાતો દેશવાસીઓ સમક્ષ રજૂ કરશે. દેશમાં કોરોનાવાયરસના સંક્રમિતોની સંખ્યા 512 થઇ ગઇ છે જ્યારે 9 લોકોના મોત થયા છે. મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે 101 મામલા સામે આવ્યા છે. બીજા નંબર પર કેરળ છે જ્યાં 95 કેસ છે. મંગળવારે મણિપુરમાં સંક્રમણનો પહેલો કેસ સામે આવ્યો હતો. મોદી બુધવારે સાંજે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા તેમના સંસદીય વિસ્તાર વારાણસીમાં લોકોને સંબોધિત કરશે.



આ પહેલા મોદીએ 19 માર્ચના દેશને સંબોધન કર્યું હતું. ત્યારે તેમણે દેશમાં કોરોનાવાયરસ સામે લડવા માટે સરકારના પ્રયત્નો સાથે લોકોનો સહયોગ મેળવવા માટે જનતા કર્ફ્યૂની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું- 22 માર્ચના સવારે 7 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી જનતા કર્ફ્યૂનું પાલન કરો, અમુક અઠવાડિયા સુધી ભીડમાં જવાથી બચો.

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।



Will address the nation at 8 PM today, 24th March 2020, on vital aspects relating to the menace of COVID-19.