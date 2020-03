દિલ્હી / લોકડાઉનની વચ્ચે ઓનલાઈન રિટેલર ડિલેવરી કરી શકશે, કેજરીવાલે કહ્યું- હોમ ફુડ ડિલેવરી ચાલું રહેશે

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 26, 2020, 01:13 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કોરોના વાઈરસના કારણે દેશમાં લોકડાઉન કરાયું છે. પરંતુ જરૂરિયાતના કામકાજના ક્ષેત્ર ચાલું રહેશે. આ સાથે જ દિલ્હી પોલીસે ઘણા રિટેલર કંપનીનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહ્યું કે, ઘરે ફુડ ડિલેવરીને ચાલું રાખવામાં આવશે જે પણ વ્યક્તિ આ ડિલેવરી કરવા જશે તેની પાસે આઈકાર્ડ હોવું જરૂરી છે. શેરીઓના ક્લિનીક પણ ખુલ્લા રહેશે.

Food home delivery services have been allowed, the delivery persons can show their ID cards that will be sufficient. Mohalla clinics will continue to function but with all precautions: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/wAGND9M9Go