દિવ્ય ભાસ્કર May 30, 2020, 02:35 PM IST

નવી દિલ્હી. મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળને શનિવારે એક વર્ષ પુરુ થયું છે.આ અંગે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને સરકારની સિદ્ધી ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં સરકારે અનુચ્છેદ 370 હટાવ્યો અને ત્રણ તલાક પ્રથા નાબૂદ જેવા કાયદા બનાવીને ઘણા ઐતિહાસિક નિર્ણયો કર્યા છે. કોરોના મહામારી સામેની સંપૂર્ણ લડાઈ કેવી રીતે લડાય એ મોદીએ સાબિત કરીને બતાવ્યું છે.



પ્રેસ કોન્ફ્રેન્સના 7 પોઈન્ટ્સ

કોરોનામાં અર્થવ્યવસ્થાને સંકટમાંથી બહાર લાવ્યા

અનુચ્છેદ 370 હટાવ્યો, ત્રણ તલાક પર કાયદો બનાવ્યો

CAAથી પાકિસ્તાન-બાંગ્લાદેશની લઘુમતીઓને ન્યાય મળ્યો

સિવિલ એવિએશનમાં FDI

બોડોલેન્ડની સમસ્યાથી છૂટકારો અપાવ્યો

BJP National President Shri @JPNadda will hold a press conference via video conferencing on 1 year of Modi 2.0 at 12 noon on 30th May 2020.



Watch live on



• https://t.co/vpP0MInUi4

• https://t.co/KrGm5idRUX

• https://t.co/PXmmztCgQo

• https://t.co/jtwD1z6SKE#1YearofModi2 pic.twitter.com/SFVpFGkEAs