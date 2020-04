દિવ્ય ભાસ્કર Apr 17, 2020, 11:07 AM IST

જમ્મુ-કાશ્મીરના શોપિયાં જિલ્લાના દાયરુમાં શુક્રવારે સુરક્ષા દળોનું આતંકીઓ સાથે એન્કાઉન્ટર થયું હતું. તેમાં એક આતંકવાદી માર્યો ગયો. હાલમાં બંને તરફથી ફાયરિંગ થઈ રહ્યું છે. સુરક્ષા દળોને બાતમી મળી હતી કે આ વિસ્તારમાં કેટલાક આતંકીઓ છુપાયેલા છે. આ પછી સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરાયું હતું. સૈનિકો છુપાયેલા સ્થાને પહોંચતાં જ આતંકીઓએ ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું.

આ પછી જવાનોએ ફાયરિંગનો યોગ્ય જવાબ આપ્યો અને એક આતંકવાદીને માર્યો હતો. આ વર્ષનું આ 12મુ એન્કાઉન્ટર છે. આ પહેલા 11 એપ્રિલે કુલગામ જિલ્લામાં સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો. ત્યારે આતંકીઓ હથિયાર છોડીને ભાગી ગયા હતા.

#UPDATE Jammu & Kashmir: One terrorist killed during encounter between troops & terrorists in Dairoo of Shopian District. The operation is in progress. https://t.co/JGKDaFetcf