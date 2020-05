આરોગ્ય સેતુ ટીમે કહ્યું- ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, સતત સિસ્ટમ અપગ્રેડ પણ કરી રહ્યાં છીએ

આરોગ્ય સેતુ એપ પર સવાલ ઉઠાવનાર આ હેકરે આધારની સિસ્ટમમાં પણ ખામીઓ બતાવી હતી

દિવ્ય ભાસ્કર May 06, 2020, 05:21 PM IST

નવી દિલ્હી. આરોગ્ય સેતુ એપમાં ડેટાની સેફટીની ચિંતાઓની વચ્ચે સરકારે બુધવારે સ્પષ્ટતા કરી છે. આરોગ્ય સેતુ ટીમે કહ્યું છે કે કોઈ પણ યુઝરની ખાનગી માહિતી લીક થવાનો ખતરો નથી. અમારી હેકર સાથે વાત થઈ ગઈ છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સરકારે ફ્રાન્સના એથિકલ હેકર અલિઅટ અલ્ડર્સને આ બાબતે આપેલી ચેલેન્જના પગલે સ્પષ્ટતા કરી છે. અલ્ડર્સને આ અગાઉ પણ આધારની સિસ્ટમમાં ખામી હોવા બાબતે ધ્યાન દોર્યું હતું.

એથિકલ હેકરે શું કહ્યું હતું ?

તેણે ટ્વિટર દ્વારા આરોગ્ય સેતુ ટીમને કહ્યું હતું કે એપમાં સિક્યોરિટીનું ઈશ્યૂ છે. 9 કરોડ લોકોની પ્રાઈવસીને ખતરો છે. શું તમે અલગથી વાત કરી શકો છો ? હેકરે એ પણ કહ્યુ કે રાહુલ ગાંધી સાચા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ થોડા દિવસો પહેલા આરોગ્ય સેતુ એપમાં ડેટાની સુરક્ષા અંગે સવાલ કર્યા હતા.

Hi @SetuAarogya,



A security issue has been found in your app. The privacy of 90 million Indians is at stake. Can you contact me in private?



Regards,



PS: @RahulGandhi was right — Elliot Alderson (@fs0c131y) May 5, 2020

સરકારે શું કહ્યું ?

આરોગ્ય સેતુ એપને લઈને એક એથિકલ હેકરે અમને એલર્ટ કર્યા હતા. અમે હેકર સાથે બે મુદ્દાની ચર્ચા કરી છે.

ઈશ્યૂ: એપ કેટલાક પ્રસંગે યુઝરનું લોકેશન ફેચ કરે છે.

જવાબઃ એપની ડિઝાઈન જ એવી છે. આ અંગે પ્રાઈવેસી પોલીસીમાં વિગતે જણાવવામાં આવ્યું છે. તમામના ફાયદા માટે તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. યુઝરનું લોકેશન સર્વર પર એનક્રિપ્ટેડ અને સુરક્ષિત રીતે સ્ટોર થઈ જાય છે.

ઈશ્યૂઃ યુઝર તેની રેડિયસ અને લેટીટ્યુડ-લોન્ગિટ્યૂડ બદલીને હોમ સ્ક્રીન પર કોરોનાના આંકડાઓ જોઈ શકે છે.

જવાબઃ રેડિયસના પેરામીટર ફિક્સ છે. 500 મીટર, એક કિલોમીટર, બે કિલોમીટર, પાંચ કિલોમીટર અને 10 કિલોમીટરના સ્ટાન્ડર્ડ પેરામીટર છે. યુઝર એકથી વધુ લોકેશનના ડેટા જોવા માટે લેટીટ્યુડ-લોન્જિટ્યુડ બદલી શકે છે. તમામ લોકેશન માટે આ માહિતી સાર્વજનિક છે. તેનાથી કોઈ ખાનગી કે સંવેદનશીલ માહિતીની સુરક્ષા પર અસર પડતી નથી.

Statement from Team #AarogyaSetu on data security of the App. pic.twitter.com/JS9ow82Hom — Aarogya Setu (@SetuAarogya) May 5, 2020

એથિકલ હેકર સરકારના જવાબથી સંતુષ્ટ નથી

તેણે આરોગ્ય સેતુ ટીમના જવાબ પર કહ્યું કે કાલે ફરી તમારી સાથે વાત કરીશું. જોકે તેણે એપના લોકેશનના રેફરન્સમાં બે કલાક પછી જ સરકારને પુછી લીધું કે ટ્રાઈએન્ગુલેશન શું છે ?

Basically, you said "nothing to see here"



We will see.



I will come back to you tomorrow. https://t.co/QWm0XVgi3B — Elliot Alderson (@fs0c131y) May 5, 2020