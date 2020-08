દિવ્ય ભાસ્કર Aug 05, 2020, 09:21 PM IST

અયોધ્યા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો. આ દરમિયાન ભાજપ નેતા અને કર્ણાટકની ઉડ્ડપી ચિકમંગલૂર બેઠકના સાંસદ શોભા કરંદલાજેએ મોદી અને ભગવાન રામનો એક ફોટો ટ્વિટ કર્યો. ત્યાર પછી સોશિયલ મીડિયા ઉપર વિવાદ શરૂ થઈ ગયો.

વાસ્તવમાં તેમણે ફોટો ટ્વિટ કર્યો તેમા મોદીએ ભગવાન રામનો હાથ પકડ્યો છે. સાથે તેમનું કદ ભગવાન રામથી મોટું દર્શાવાયું છે. ટ્વિટને લઈને કોંગ્રેસ નેતા શશિ થરૂરે ભાપજ ઉપર નિશાન સાધ્યું છે.

આ ટ્વિટ પછી લોકોના રિએક્શન

Respected madam delete this pic.. @narendramodi is not above or elder than god #RAM .. stop these kind of nonsense pics.

Hindus themselves insulting Lord Rama through photos like this which insults glory of Lord Rama, the one who is supreme personality of godhead, showing almighty Lord with a selfish, bigoted person who has all the qualities of Raavan. For BJP religious is a tool to fool people.